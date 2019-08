FOR STOR PLASS: Bompengestriden mellom Venstre og Frp tar for mye plass i valgkampen, mener Ingelin Noresjø. Foto: Trond Solberg, VG

KrF-nestleder Noresjø: Løs bomkrisen – ødelegger for lokal valgkamp

KrF-nestleder Ingelin Noresjø vil ha en løsning på bompenge-krisen i helgen. Hun mener proppen i regjeringen rammer samtlige regjeringspartier og en hel lokalvalgkamp.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Bompengestriden er jo en ikke-sak for de aller fleste her i Nord-Norge, sier Noresjø, som torsdag kveld deltok i sin første TV-sendte debatt sammen med Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum i Lofoten.

– Vi kjører gjennom bommer ganske ofte, uten at det er noen som reagerer spesielt mye på det. Jeg synes bompenge-konflikten i regjeringen tar altfor mye oppmerksomhet bort fra viktigere saker i valgkampen, sier Noresjø til VG.

Jensen & co. tilbake hos Solberg fredag kveld: Fortsetter bompengesamtalene

Ny nestleder

Hun kommer fra Fauske i Nordland, og føk inn som ny 2. nestleder i regjeringspartiet KrF på siste landsmøte – fra rød side i partiet. Det var den fløyen som støttet Knut Arild Hareide i at partiet burde søke sammen med Ap om regjeringsdeltagelse.

les også Frustrerte Frp-fylkesledere raser mot Venstre: – De driver gjøn med oss

Slik gikk det ikke. Plutselig var Noresjø selv en del av ledelsen i et regjeringsparti på blå side. Nå insisterer hun på at hennes egen sjef, Kjell Ingolf Ropstad, statsminister Erna Solberg og de to i bompenge-klinsj; Siv Jensen og Trine Skei Grande må finne en løsning.

– Nå må de komme til en løsning. Vi i KrF har ikke vært vanskelige i denne prosessen, men nå er det opp til alle fire partilederne å finne en god balanse i den løsningen som de må enes om, sier Noresjø til VG.

les også Venstre-Raja: Vi skal ikke ut av regjering!

– Hvilken tidsfrist gir du dem?

– De må bli ferdig så snart som mulig, aller helst i løpet av helgen. Dette går ut over hele regjeringen, det går ut over opposisjonen og hele kommune- og fylkesvalgkampen, fastslår KrF-nestlederen.

– Viktig for lokaldemokratiet

Hun synes det er trist at viktige kommunale saksområder som eldreomsorg og skole nesten ikke er på dagsorden.

– Bomstriden angår tross alt nesten bare større byer som Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø. Nå trengs fokus på lokale saker. Jeg tenker på lokaldemokratiet, det er i fare, mener Noresjø.

les også Høyre-topp i Bergen ber om bompenge-fortgang: – Folk er forsynt

Selv er hun tilhenger av at alle valg bør avvikles i samme år – på samme dato i september.

Vil samle valgene

– Jeg går inn for ett valg der folk stemmer på valglister både til kommune-, fylkes- og stortingsvalget. Det vil mobilisere bedre, og det blir selvsagt en rimeligere løsning. Valg er kostbart å avvikle, argumenterer KrF-nestlederen.

Hun understreker at det er hennes personlige synspunkt. Men at hun jobber med å få partiet med seg.

les også Frp-kilder: Venstre posisjonerer seg for å gå ut

– Vil ikke ett valg føre til at lokale saker drukner enda mer i riks-saker i stortingsvalget?

– Neppe mer enn det vi ser i dag. Det tærer på organisasjonene å avvikle valg hvert annet år. Valgkamp såpass ofte fører også til at politikere ikke tør ta upopulære beslutninger inn mot valgene, mener Noresjø.

Men fremfor alt vil hun altså hun fjerne bompengeproppen i regjeringen. Hun ser gjerne at egen partileder Kjell Ingolf Ropstad tar på seg rollen som regjeringens Plumbo.

Publisert: 23.08.19 kl. 20:09