SLO ALARM: Julia Galczynska (19) reiste til Norge med håp om å tjene nok penger til å utdanne seg til politi i hjemlandet. I forrige uke tok hun og hennes kolleger med den polske ambassaden for å varsle om det de mener er kritikkverdige arbeidsforhold. Foto: Gisle Oddstad, VG

Julia (19): – Han ba oss pugge innholdet i arbeidsavtalen

VIK I SOGN (VG) Polske Julia Galczynska (19) ble leid ut som bærplukker av den polske statsborgeren som er siktet for menneskehandel.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

VG møter Galczynska i et hus i en liten bygd i Vik kommune i Sogn og Fjordane. Der har hun og de rundt 40 andre polske arbeiderne vært innkvartert i sommer.

Gjennom firmaet til en polsk statsborger har arbeiderne blitt leid ut som bærplukkere til gårder i området.

Mandag kveld ble arbeidsgiveren hentet ut og pågrepet av politiet, etter at Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn. Han ble pågrepet på bakgrunn av mistanke om menneskehandel og har nå status som siktet i saken.

– Det var en stor lettelse. Endelig følte jeg at jeg kan sove godt om natten, sier 19-åringen til VG.

Hun reiste til Norge for å tjene penger, slik at hun kunne oppfylle drømmen om å utdanne seg som politi i hjemlandet. I stedet skal sommeren ha blitt et mareritt. Det endte med at hun kontaktet politiet om arbeidsforholdene ved bedriften.

les også Polsk statsborger siktet for menneskehandel i Sogn og Fjordane

Ni kroner per kilo

Galczynska oppdaget firmaet til den siktede mannen gjennom en annonse på internett fra hjembyen Szczyrk i Polen.

– Jeg prøvde å finne en jobb så raskt som mulig. Det var kun han (den siktede mannen, journ.anm.) som kunne gi meg det.

I en telefonsamtale med den siktede mannen, skal Galczynska ha fått beskjed om at hun kom til å få betalt akkordlønn, altså en lønn basert på pris for bær.

Denne lønnen skulle være ni kroner per kilo og fem kroner per kurv.

– Da jeg spurte om bosted, fikk jeg kun beskjed om at jeg kom til å få et sted å bo. Men han ga ingen informasjon om at jeg måtte betale for det, forteller hun videre.

ARBEIDSKONTRAKT: I kontrakten til Julia Galczynska står det at hun skal få betaling etter en timelønn på 123,15 kroner. Hun sier at de i virkeligheten fikk betalt akkordlønn, altså basert på kilopris for bær. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Ba oss pugge innholdet i avtalen

Først da hun kom til Norge, skal 19-åringen ha blitt forelagt en arbeidsavtale, som VG har sett.

Der står det en pris for losji: 1500 kroner i husleie, samt én krone per kilowatt strøm de brukte.

Galczynska forteller at hun reagerte på flere ting med kontrakten.

Til tross for at hun først begynte å jobbe 15. juli, var startdatoen i kontrakten 20. juni. I tillegg sto det i avtalen at arbeiderne skulle få betalt ut fra en timelønn på 123,15 kroner, selv om de i virkeligheten fikk akkordlønn for bærplukkingen.

– Han ba oss pugge innholdet i arbeidsavtalen. I tilfelle myndighetene gjennomførte en kontroll, skulle vi bare uttale oss om innholdet i den, og ikke si noe om at vi ikke fikk betalt per time, sier hun.

les også Rømte fra arresten – pågrepet etter politijakt







VENTETID: Bærplukkerne venter i stuen på at flere av deres kolleger skal komme tilbake fra politiavhør. Der forklarer de seg om arbeidsforholdene under den siktede polske statsborgeren. De er anonymiserte etter eget ønske.

Julia: Jobbet opptil 13 timer dagen

Da Arbeidstilsynet ga Galczynska arbeidsavtalen sin etter tilsynet mandag, var det første gang hun selv så den siden signeringen. Ifølge henne hadde siktede alle arbeidsavtaler, samt personnumre, i sin besittelse.

I den samme arbeidsavtalen står det at arbeiderne jobber mellom klokken 7 og 19, og ikke mer enn 10 timer om dagen, eller 48 timer i uken.

Dette var også feil, mener Galczynska.

– Vi var på åkeren allerede ved seks-syvtiden om morgenen. Så jobbet vi til 12–13, før vi hadde en pause på én og en halv time. Deretter reiste vi tilbake til åkeren og var der til mellom åtte og ti på kvelden. Dette gjorde vi syv dager i uken.

Siktedes advokat Anette Vangsnes Askevold ønsker ikke å kommentere påstandene fra Galczynska. Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med politiet tirsdag kveld.

les også Retten om siktede etter dødsfallet på Vinstra: Fare for nye lovbrudd

– Alle vil komme seg herfra

Åtte av de polske arbeiderne som har jobbet for den siktede mannen gjennom sommeren, har nå reist hjem.

37 av dem er fremdeles i den aktuelle bygda, ifølge Galczynska.

– Alle vil komme seg herfra så fort som mulig. De har opplevd mye stress og vært nervøse, så det har gått på helsen til alle sammen, sier 19-åringen, og legger til at alle har lagt ned et stort arbeid for å få arbeidsgiveren pågrepet.







PÅ REKKE OG RAD: På disse rommene har bærplukkerne bodd i sommer.

Publisert: 20.08.19 kl. 22:00

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post