FERDIG I AVHØR: Philip Manshaus’ forsvarer Unni Fries utenfor politihuset i Oslo etter at avhøret ble avsluttet lørdag. Foto: Bjørnar Tommelstad

Politiet etter avhør: Ville skremme muslimer i Norge

Lørdag ettermiddag avsluttet politiet sitt andre avhør av draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (21). I litt over tre timer forklarte han seg om åstedet, der hans 17 år gamle stesøster ble funnet drept, og reisen til moskeen.

– Det har vært et avhør av siktede, som startet like etter klokken 12. Tema har vært detaljer på åstedet i Eiksmarka og reiseruten derfra til moskeen. Av naturlige grunner kan jeg ikke går inn på detaljer, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

Han legger til at det var våpen som var tema under gårsdagens avhør.

– Der fikk vi viktige detaljer, sier politiadvokaten.

Under gårsdagens avhør valgte Manshaus å erkjenne forholdene han er siktet for.

Politiets teori for drapet styrket

Politiet har tidligere opplyst at de har to hovedteorier for hvorfor Manshaus valgte å ta livet av sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Den ene teorien går ut på at stesøsteren skal ha oppdaget hva Manshaus planla og har forsøkt å stoppe ham, den andre er at drapet er direkte knyttet mot etnisitet.

Kraby bekrefter at muslimhat og innvandringshat har vært tema under fredagens avhør. Og at dette som mulig motiv fortsatt er en teori for politiet.

Han forteller at særlig gårsdagens avhør var med å styrke politiets teori, men han ønsker ikke å kommentere hvilken av de to teoriene som er styrket.

– De to teoriene er blitt belyst i avhørene, og vi har fått informasjon som hjelper oss, men vi ønsker ikke å gå nærmere på hva, sier Kraby.

Angrepet på moskeen er knyttet til religion og et ønske om å skremme muslimer i Norge, ifølge politiet.

– Det fremgår ganske tydelig at det var hans ønske, sier Kraby til VG.

– Teorien om at motivet for angrepet på moskeen er ut fra religion, er styrket i avhørene med siktede.

Manshaus beskrives som rolig i avhørene. Det er en såkalt «fri forklaring» med enkelte spørsmål.

– Gårsdagens avhør var en svært detaljert forklaring fra siktede, som var med på i stor grad å styrke. Han erkjenner jo de faktiske forhold, så det er i aller høyeste grad styrket, sier han.

Ifølge Kraby har Manshaus sagt seg villig til å avhøres ytterligere, noe som sannsynligvis vil skje til uken.

– Siktede er villig til nye avhør, men det er ikke satt et tidspunkt enda. Det blir sannsynligvis til uken, sier han.

Erkjenner fortsatt ikke straffskyld

Hans forsvarer Unni Fries fortalte etter avhøret at hun ikke kan gå inn på innholdet i avhøret.

– Men det har gått greit. Han har forklart seg i tre-fire timer, sier hun.

Ifølge forsvareren har Manshaus heller ikke endret hvordan han stiller seg til skyldspørsmålet. 21-åringen nekter straffskyld, men erkjente i avhør fredag de faktiske forhold han er siktet for.

Også politiet bekrefter at de forholder seg til det som ble sagt i fengslingsmøtet.

– Straffskyld har ikke vært et spesifikt tema. Derfor forholder politiet seg til det som ble sagt i fengslingsmøtet hvor han erklærte ikke straffskyld, sier Kraby.

Politiadvokaten forteller også at Manshaus har ønsket å vente med å ta stilling til judisiell observasjon – altså en psykiatrisk undersøkelse.

Publisert: 17.08.19 kl. 16:51 Oppdatert: 17.08.19 kl. 17:11