FRYKTER KOLLAPS: Ordfører Anne Kristine Norman i Sigdal fotografert i 2016. Foto: Egil Svendsby/VG

Hyttekommuner fortviler: Kan kollapse

Ordførere i hyttekommuner bekymrer seg over at en strøm av hytteeiere trosser oppfordringen om å holde seg hjemme.

Anne Kristine Norman (Sp) er ordfører i Sigdal i Viken, og ser at mange reiser til tross for at hyttekommunene har oppfordret folk til å bli hjemme og at helsedirektøren har sagt at vi ikke må dra på hytta.

– Vi er bare 3500 innbyggere i kommunen, men allerede mandag-tirsdag så vi at det var rundt 7500 mennesker her, sier Norman til VG.

Hun forteller at de teller antallet som befinner seg i kommunen via registrering av påslåtte mobiler.

– Vi har stengt ned turistnæringen, kjører ikke løyper og har ikke bespisning. Alle lokale tar dugnaden, og da bekymrer det meg at ikke folk tar inn over seg alvoret, sier hun.

– Redd for smittespredning

Ifølge ordføreren har hyttekommunen rundt 25.000 mennesker i ferier og store utfartshelger. Vanlige helger ligger tallet på rundt 16-17.000. Fredag ettermiddag hadde Sigdal over 10.000 påslåtte telefoner.

– Jeg er også bekymret for om folk blir på hytta. Da kollapser vårt system. Vi er ikke rigget med beredskap til hyttefolk over tid, sier Norman.

Hun understreker at fritidsbeboerne normalt er velkomne, men at det nå er unntakstilstand. Kommunen sendte torsdag SMS til alle hjemmelshavere med henstilling om at de holder seg i hjemkommunen.

– Vi er redd for unødvendig spredning og vil hindre at folk er i bevegelse og drar med seg smitte. Når vi ser at Hemsedal og Hallingdal har over 25.000 i dag, er det skremmende at så mange ikke tar hintet når vi har gitt anmodninger.

– Ikke i stand til å takle

Også ordfører i Hemsedal, Pål Rørby (Sp), fortviler:

– Situasjonen er fortvilende. Vi føler oss litt hjelpeløse. Lokalt har vi pålagt vår egen reiselivsnæring det kanskje største inntektstapet noensinne ved å be skisenteret og alle restaurantene om å stenge. Vi har bedt turistene reise hjem og avbryte ferien. Det er en dramatisk og tøff avgjørelse. Og så ser vi at en del hytteeiere og nordmenn velger å komme til Hemsedal eller Hallingdal for å være i karantene eller ha hjemmekontor, forteller Rørby til VG.

HJERTET I HALSEN: Ordfører i Hemsedal, Pål Rørby. Foto: Privat

Han sier han tror mange tror de tar samfunnsansvar ved å reise på hytta eller leiligheten utenfor byen, men at dette ikke stemmer med situasjonen nå.

– Vi er 2500 innbyggere, og når det er mye å gjøre, har vi en tidobling. Vi er dimensjonert for våre innbyggere og for å håndtere brudd i skibakken, men om det smeller med corona, er vi ikke i stand til å takle det, understreker han.

Hemsedal-ordføreren sier kommunen til og med har henvendt seg til politiet for å spørre om det er mulig å stenge veien og be tilreisende som ikke har fast bopel der om å snu.

– Men det kan de ikke gjøre med mindre det er unntakstilstand på nasjonalt nivå, sier han.

Nordmenn strømmer til

Tidligere fredag var det 10.000 mobiltelefoner registrert i Hemsedal, hvorav rundt 6000 norskregistrerte.

– Turistene reiser tilbake, men vi ser en tilstrømning av norske hytte- og leilighetseiere som beveger seg oppover. Vi håper de tenker på hva som kan bli konsekvensene i en liten bygd. Vi ber dem ta hensyn til at vi ikke kan takle alle, sier Rørby.

Han forteller at de hører fra brøytemannskapene i kommunen at det er langt flere på hyttene der nå enn normalt på denne tiden av året.

– De kan dra med seg smitte, og vi har også leilighetskomplekser i større bygg som står tett i tett. Så det er litt med hjertet i halsen jeg står på ordførerkontoret og ser ned på riksveien og teller biler, sier Hemsedal-ordføreren fredag ettermiddag.

Ordfører i Trysil, Erik Sletten (Sp). Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

Ordfører i Trysil: - Ikke kom hit nå!

– Jeg ber om at folk ikke drar på hytta. Ikke kom hit nå! Vi kommer ikke til å stenge kommunegrensen og jage folk bort, men jeg håper folk tyr til fornuft og ikke kommer hit før situasjonen er en annen, sier ordfører Erik Sletten i Trysil kommune til VG.

– Det er jo først og fremst et helsespørsmål. Vi håper folk tenker seg om og blir hjemme, det er et viktig signal for oss å få ut.

Alpinanlegget i Trysil ble i går stengt, noe Sletten håper gjør det mindre attraktivt for de tilreisende. Sletten understreker at det i Trysil nesten er like mange hytter som det er innbyggere.

– I tillegg til de private hyttene er det også mye kommersielle overnattingssteder her. I toppsesong kan det være opptil 60–70.000 besøkende. Vi er ikke helt i toppsesong nå, men nå på vinteren kan det være opptil 20–30.000 gjester. Det sier seg selv at smittepresset da blir stort, sier han.

– Min klare oppfordring er at folk ikke tar hjemmekontoret på hytta . Og folk i karantene må absolutt ikke ta karantenen her, det håper jeg inderlig ikke skjer.

Trysil har ifølge Sletten ikke satt inn noen spesielle tiltak dersom det skulle bli mange corona-syke i kommunen.

– Vi greier så vidt det er alle skiskadene og sykkelskadene, men blir det full smittespredning i høysesesongen, blir det et stort problem. På det aller beste er befolkningen her tidoblet, så du kan jo tenke deg om en slik smittesituasjon hadde oppstått i Oslo.

– Er innbyggerene i Trysil bekymret?

– Vi er et rolig folkeslag, og jeg tror de som allerede er på hyttene sine og lokalbefolkningen følger rådene til myndighetene. Jeg stoler på at folk er fornuftige, og at i løpet av kort tid er det adskillig færre som bruker hytter og fritidsboliger i Trysil.

Publisert: 13.03.20 kl. 17:27

