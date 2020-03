HJEMMEKONTOR OG FLEKSITID: Ved Gyldendals kontor i Oslo jobber rundt 80 prosent hjemmefra. Foto: Mattis Sandblad

Setter i gang tiltak for å forhindre smitte: 80 prosent har hjemmekontor

Flere bedrifter tar tak i FHIs råd om hjemmekontor. Forlagene Gyldendal og Cappelen Damm er blant dem som oppfordrer de ansatte til å jobbe hjemmefra.

Tirsdag ble det klart at Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet anbefaler økt bruk av hjemmekontor og fleksitid som et tiltak for å forhindre smitte. Flere forlag har satt igang slike tiltak.

–I forbindelse med retningslinjene som kom fra FHI, sendte vi i går kveld ut en e-post til våre medarbeidere der vi oppfordret til hjemmekontor, sier kommunikasjonssjef i Gyldendal Camilla Bruseland til VG.

Gyldendals kontor i Oslo har rett i overkant av 400 ansatte, og Bruseland anslår at 80 prosent jobber hjemmefra.

Gyldendal sier de allerede i begynnelsen av forrige uke startet å legge en beredskapsplan.

– Vi hadde planer for dette. Vi oppfordret våre medarbeidere til å sjekke at hjemmekontor funket på forhånd. De aller fleste her har et arbeid som gjør at det fungerer fint å jobbe hjemme, sier kommunikasjonssjefen.

Bok365 omtalt saken først.

Forlaget har også oppfordret de ansatte til å benytte seg av fleksitid for å hindre at mange reiser med kollektivtransport samtidig.

Oppfordrer til telefonkonferanser

Tone Hansen kommunikasjonssjef i Cappelen Damm sier de også har satt igang tiltak om hjemmekontor, men ikke like strengt som Gyldendal.

– Vi har oppfordret de som har mulighet og anledning til å bruke hjemmekontor, samt å eventuelt benytter seg av fleksitid for å unngå tettbefolket kollektivtrafikk. Utover det følger vi FHIs anbefalinger. Vi oppfordrer også alle ansatte til å revurdere planlagte forretningsreiser, og heller velge telefonkonferanse som alternativ, sier Hansen.

Kommunikasjonssjefen sier de sendte ut meldingen med oppfordring i dag morges, og at de derfor forventer at det er først i morgen at ansatte i stor grad vil benytte seg av hjemmekontor.

Flere andre bedrifter forbereder seg på slike tiltak etter at Helsedirektoratet ba store arbeidsgivere spesielt om å ta tak.

Konsernsjef i Schibsted Kristin Skogen Lund sa onsdag at Schibsted lager planer for hvordan man kan følge rådene om hjemmekontor. Hun oppfordrer folk som har høyere risiko til å jobbe hjemmefra.

Til info: VG er eid av Schibsted.

Publisert: 11.03.20 kl. 19:07