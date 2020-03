KRISEPAKKE: Audun Lysbakken (SV) mener regjeringen må tette flere hull i krisepakken Stortinget enstemmig ble enige om Foto: Ola Vatn / VG

SV-Audun vil skjerme de svakeste i corona-krisepakken

Audun Lysbakken (SV) mener Stortingets krisepakke har flere hull som må tettes når Stortinget diskuterer nye tiltak på torsdag.

Nå nettopp

– De som har minst i samfunnet vårt skal ikke betale den tøffeste prisen for krisen, sier partileder Audun Lysbakken i Sosialistisk Venstreparti (SV) til VG.

Mandag ble partiene på Stortinget enige om en krisepakke som skal begrense folks økonomiske tap som følge av coronaviruset. Avtalen sikrer blant annet at permitterte får full lønn i 20 dager.

les også Corona-krisepakke: Permitterte får full lønn i 20 dager

Partiene forhandler videre om nye tiltakspakker for næringslivet som skal diskuteres i Stortinget torsdag. SV vil gjøre krisepakken mer rettferdig. Partileder Audun Lysbakken vil hindre at folk må selge hus og bil, dersom de trenger sosialhjelp under coronakrisen.

– Akkurat nå er det riktig å gjøre midlertidige unntak for folk som mister inntekten sin. Vi håper at ordningene vi har fått på plass fanger opp veldig mange, men det kan det hende at sosialhjelp blir den eneste utveien for noen. Da er det ikke rimelig å stille denne typen krav, sier Lysbakken.

SV krever derfor at kravet om å bruke opp egne midler for få sosialhjelp midlertidig må avvikles. NAV kan i dag kreve at mottakere av sosialhjelp selger eiendeler av en viss verdi, dersom disse ikke er «nødvendige for søkerens livsopphold».

Støtte til SV-krav

SV får bred støtte hos store deler av opposisjonen på Stortinget til kravet om midlertidig endring av kravene for sosialhjelp under krisen. Både Arbeiderpartiet, Rødt og MDG støtter SV.

Partiene er også enige i et krav fra SV om å hindre at inntektsøkning som følge av de midlertidige tiltakene gir trekk i bostøtten.

les også Roper varsko om regjeringens kriselov: – Demokratisk galskap

– Det er avgjørende at vi hjelper de av oss som har minst å rutte med gjennom denne krisen. Det gjelder både de som lenge har vært i en utsatt situasjon og de som plutselig befinner seg på bar bakke, sier nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for MDG, Une Bastholm.

– I tillegg vil vi gi de som har falt ut av ordningen for arbeidsavklaringspenger samme rettighet, så de ikke står på bar bakke i tida som kommer, sier partileder Bjørnar Moxnes i Rødt til VG.

De to andre opposisjonspartiene på Stortinget, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, vil ikke si om de støtter kravene eller ikke. Kravene har flertall i Stortinget dersom også Frp støtter dem.

Midlertidig virkning

Forslagene skal legges frem torsdag. SV krever også redusert foreldrebetaling til barnehager og SFO, dagpenger til tilkallingsvikarer og timeansatte og at studenter som ikke kan jobbe deltid får rett til dagpenger.

Lysbakken sier at de har blitt klare over flere hull i krisepakken siden enigheten om den økonomiske krisepakken i Stortinget på mandag, fordi nye grupper har meldt inn problemer de opplever.

SV har tidligere tatt til orde for flere endringer i sosialhjelpsordningen, blant annet vil de heve de statlige satsene og at barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp.

– Rir dere ikke bare gamle politiske kjepphester?

– Vi mener en del av den politikken som føres mot de som har minst i Norge er for hard til daglig. Vi har likevel et håp om at også partier på høyresiden, som til vanlig er uenige med oss, er enige med oss at det trengs midlertidige ordninger i den ekstra krevende tiden vi er i, sier Lysbakken.

– Det som ligger i disse krisepakkene er midlertidige tiltak. Det er en av grunnene til at vi tror at vi kan få det til, legger han til.

Publisert: 18.03.20 kl. 22:44

Fra andre aviser