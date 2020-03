HJEMME MED VIRUS: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har fått påvist corona-smitte og er i isolasjon på sitt hjemmekontor. Foto: Privat

Nye Nav-regler fra Røe Isaksen: Velferdsstaten har aldri vært så presset

Nye regler for sykelønn og corona-fravær skal dekke bortfall av inntekter, men også dempe presset på helsevesenet, ifølge arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Velferdsstaten er nå under et press den aldri har opplevd før, sier Røe Isaksen til VG.

– Bare antallet permitterte er nå høyere enn under finanskrisen og oljepriskrisen til sammen, legger han til.

Regjeringen har fredag laget forslag til nye regler for sykepenger og omsorgspenger, og varsler en endret arbeidsgiverperiode:

– Corona-fravær er sykefravær, slår Røe Isaksen fast.

Nav kan nå se bort fra kravet om legeerklæring for å dokumentere sykefravær. Samtidig som staten nå skal ta ansvaret for sykelønn fra dag fire, i stedet for etter 16 dager, bes arbeidsgiverne også om å se bort fra formelle egenmelding-krav:

Sprengt hos fastlegen

– Det er helt nødvendig fordi fastlege-kapasiteten er sprengt fullstendig over hele landet. Derfor er også folk som sitter i lovpålagt hjemme-karantene, og kan bli straffet om de går ut og møter folk, å anse som fravær på grunn av sykdom, presiserer arbeidsministeren.

Regelen om at staten dekker sykelønn fra dag fire, vil også, fra i dag fredag, gjelde frilansere og selvstendig næringsdrivende.

– Men alle må huske at vi må prøve å holde hjulene i gang. Alle som kan, bør forsøke å jobbe hjemmefra., selv om jeg forstår at det ikke er lett med barna rundt seg, sier Røe Isaksen.

Fravær med barn

Stengte skoler har også ført til endrede regler for retten til å være hjemme ved egne barns sykdom:

– Vi dobler antall dager man har tilgjengelig. Men man får ikke dobbelt opp, både egne sykepenger og omsorgspenger for å passe syke barn, presiserer arbeidsministeren.

– Hvis skolene forblir stengt lenge, kan det da bli en ytterligere utvidelse?

– Nå har foreldrene 20 dager hver, og enslige forsørgere har også fått fordoblet antallet dager. Så foreløpig er dette regelen man må forholde seg til, sier han.

Enorm pågang

Røe Isaksen ber samtidig folk ha tålmodighet med Nav:

– Nav har en enorm pågang de aldri har opplevd maken til. Beskjeden er at pengene vil komme, men det vil ta lengre tid enn vanlig, sier Torbjørn Røe Isaksen.

