Helsedirektoratet om flyreiser: Dette er reglene som gjelder

Helsedirektoratet la i dag frem hvilke regler som gjelder for reisende, og understreker at fly som ankommer landet skal behandles likt ved alle flyplasser.

Oppdatert nå nettopp

Fagdirektør og lege Svein Lie i Helsedirektoratet svarte i dag på hvilke regler som gjelder for reisende i sammenheng med spredningen av coronaviruset.

Helsedirektoratets forklaringer kom etter at det kom fram at fly som ankom Gardermoen og Torp var behandlet ulikt ved ankomst fra regioner med vedvarende smitte.

Slik svarer Helsedirektoratet:

– Hvem skal holde seg hjemme i karantene?

– Gjeldende karanteneregler er at alle personer som kommer fra områder med utbredt smitte av coronavirus skal holde seg hjemme i 14 dager.

– Skal nordmenn som skal hjem fra områder med smitte bli i karantene i landet før de kommer hjem?

– Vi har sagt at de må følge råd eller anvisning fra myndighetene i landet de kommer hjem fra. Det økonomiske utlegget i forbindelse med det skal gjøres av den enkelte reisende, og må eventuelt tas opp med forsikringsselskap.

– Skal personer som har kommet hjem fra steder hvor det blir påvist stor utbredelse, men vært på jobb eller skole før utbredelsen er blitt kjent, fremdeles gå i karantene?

– Ja, de må også forholde seg til karantenerådet om 14 dagers karantene fra de kommer hjem fra landet de har vært i. Det blir tilbakevirkende kraft om det påvises stor smitte på nye steder.

– Hvorfor er fly behandlet ulikt ved ankomst til forskjellige flyplasser?

– Vårt råd er enkelt: det skal være likt. Vi jobber med å få ut råd og informasjon, slik at det blir en ens håndtering. Det er ikke annet om det.

Svein Lie forklarer videre at Helsedirektoratet jobber med en risikoanalyse i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

– Må personer som kommer hjem til Norge og skal videre med innenlandsflyging i karantene før de kan reise hjem?

– Friske personer kan reise til hjemstedet med vanlig transportmiddel. Personer med symptomer transporteres hjem på en egnet måte, etter rådføring med kommunelegen eller helsepersonell på stedet. «Egnet måte» vil si privatbil eller annen skjermet transport. Karantene på ankomststedet er en nødløsning.

– Hvordan skal turister som kommer fra land med smitte forholde seg til rådet om karantene i 14 dager?

– Vi anbefaler at de starter med å holde seg godt orientert om situasjonen i Norge. Hvis det er en mulighet anbefaler vi at de returnerer til hjemlandet. Alternativet er at de tar kontakt med kommunelegen, og rådfører seg om situasjonen. Anbefalingene er helt klare.

FORKLARER: Svein Lie i helsedirektoratet svarer mandag på spørsmål om hvilke regler som gjelder for reisende under coronautbruddet. Foto: Solberg, Trond

Anbefalinger for arrangement

Når det gjelder arrangementer, forklarer Lie at eventuell avlysning eller andre tiltak for å forebygge smitte er først og fremst opp til arrangøren.

– Vi forstår at det kan være vanskelig å være arrangør i denne situasjonen. Vi anbefaler derfor arrangører om å søke råd hos kommunelegen på stedet. Helsedirektoratet har jobbet for å få ut råd til kommuneleger over hele landet for å kunne vurdere slike situasjoner.

– Hva med reiser og møter for ansatte i kommuner og helseforetak? Skal de gjennomføres?

– Det er et godt råd å redusere reise- og møteaktiviteten slik mange har gjort. Det betyr at man kan finne alternative løsninger. Blant annet kan man gå over til nettbaserte løsninger.

Publisert: 09.03.20 kl. 12:09 Oppdatert: 09.03.20 kl. 12:33

Mer om Coronaviruset Norge Helsedirektoratet Transport Fly

Fra andre aviser