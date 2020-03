ØNSKER IKKE HYTTEFOLK: Flere store hyttekommuner, blant dem Hemsedal som vi ser på bildet, ber nå de som har hytte om å ikke reise dit. Det begrunnes blant annet med at det ikke ønskes smitte inn i kommunen. Foto: Krister Sørbø

Hyttekommuner ber folk holde seg hjemme

Flere hyttekommuner ber nå folk om å la være å reise på hytta. Enkelte steder stenges også turistnæringen. – En vanskelig og tøff avgjørelse, sier Vinje-ordfører Jon Rikard Kleven.

Nå nettopp

Flere hyttekommuner har torsdag sendt ut SMS til hytteeiere der de bes om å holde seg hjemme.

Blant dem er Vinje kommune i Telemark, landets fjerde største hyttekommune. Her har de også besluttet å stenge ned turistnæringen.

– Det er en vanskelig og tøff avgjørelse å ta. Det handler også om det som har skjedd nasjonalt i dag. Vi er ikke i en situasjon der vi er klare for å ta imot 30.000 mennesker. Vi er stort sett rustet for de innbyggerne vi har, ikke en pandemi på 30.000. Helsepersonellet vårt må være istand til å seg av dem som er syke her, forklarer ordfører Jon Rikard Kleven.

TUNG AVGJØRELSE: Ordfører i Vinje, Jon Rikard Kleven (Sp), forteller at avgjørelsen om å stenge turistnæringen og be hyttefolk holde seg hjemme er tatt i samråd med kommuneoverlegen og Fylkesmannen. Foto: Privat

Kommunen har 3676 innbyggere. Det er massevis av snø og alt ligger til rette for en fantastisk påskesesong. Reiselivet er kommunens største satsingsområde.

– Vi liker å være en god vertskommunen for hyttefolket vårt. Avgjørelsen er dessuten veldig dramatisk for reiselivsnæringen vår. Det er nå de har sin hovedsesong. Men akkurat nå har vi ikke tid til å tenke på økonomiske krisepakker, forklarer han.

I dag har alt arbeid handlet om å planlegge for stenging av skoler og barnehager - og sørge for at dem som må på jobb, kan komme seg på jobb.

– Vi er også en stor kraftkommune, og her har mange en viktig funksjon og må på jobb, sier Kleven.

Også i Hemsedal kommune er turistnæringen pålagt stenging. De forklarer på sine nettsider at avgjørelsen tas hovedsakelig for å hindre at smittede reiser til kommunen.

Også Ål kommune har sendt ut SMS til hytteeierne:

«Kommunen ber personer som har bostedsadresse utenfor kommunen om å IKKE reise hit, men oppholde seg på sitt faste bosted».

«På grunn av kapasitetsutfordringer i helsesektoren, frarådes personer i karantene spesielt å reise på hytta», skriver kommunen videre i SMS-en til hytteeiere.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 12.03.20 kl. 23:21

