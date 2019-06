FEIL FLAGG: Pride-flagget ble fredag morgen forvekslet med sameflagget på Arbeiderpartiet-kontoret i Oslo. Foto: Leserbilde

Skulle markere Pride – heiste opp sameflagget

Det gikk galt da Pride-flagget skulle heises på hovedkontoret til Arbeiderpartiet.

Fredag har mange heist det regnbuefargede flagget for å markere at årets Pride-festival er i gang. Flagget blir brukt for å symbolisere mangfold, og pryder gatene gjennom festivaluken. Det blir også brukt i den avsluttende paraden, som går av stabelen neste lørdag.

En av bygningene hvor flagget var heist opp fredag, var hovedkontoret til Arbeiderpartiet på Youngstorget i Oslo. Problemet var bare at det var feil flagg som hadde blitt heist til værs.

Den som skulle heise flagget, en person som jobber i bygningen, klarte nemlig å heise opp det samiske flagget – som i likhet med Pride-flagget også er fargerikt.

Kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i Arbeiderpartiet sier til VG at det hele skyldtes en menneskelig feil.

– Her gikk det litt fort i svingene på morgenkvisten, så to fargerike flagg ble forvekslet en kort stund, sier hun.

Langerud sier at det ble oppdaget av ansatte som kom på jobb, og at flagget ble tatt ned etter cirka en halvtimes tid.

– Vi er klare for å feire Pride i Oslo, og det er nå også bygningen på Youngstorget!

Publisert: 14.06.19 kl. 12:56