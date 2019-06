TATT TIL SIDE: Her står noen av Bandidos-medlemmene ved motorsyklene sine under kontrollen til Utrykningspolitiet (UP) på Minnesund i Akershus, fredag 7. juni. Foto: VG-TIPSER

Bandidos-medlemmer stoppet av politiet – sendt til legevakt med taxi

Først testet de seks Bandidos-medlemmene positivt på bruk av rusmidler under en UP-kontroll på Minnesund i Akershus – så ble de kjørt videre til legevakten i drosje.

Årsak: Lokalpolitiet på Romerike hadde ikke kapasitet til å bistå med transport til legevakten, ifølge gruppeleder Stig Inge Bakken i Utrykningspolitiet (UP).

– Vi var i kontakt med operasjonssentralen, men fikk beskjed om at transportenheten hadde hatt konferanse på dagtid og at ikke andre ledige politipatruljer var tilgjengelig. Da foreslo vi en taxi, noe de syntes var en god idé. Vi kunne også sende regningen for taxituren til dem, sier Bakken til VG.

– Positive prøver

Det var om kvelden fredag 7. juni i år at UP gjennomførte en kontroll langs E6 på Minnesund i Akershus. På et tidspunkt ble seks Bandidos-medlemmer tatt til side. Alle motorsyklistene måtte la seg teste med et narkometer, en pinne som henter spyttprøver fra munnhulen.

Da Bandidos-medlemmene hadde fått analysert spyttet sitt ved bruk av Drugtester 5000, viste resultatet at samtlige hadde testet positivt på rusmiddel, ifølge UP.

Når UP registrerer positive utslag med narkotesteren, må videre bevissikring skje ved avgivelse av blodprøve og klinisk undersøkelse av lege. Metodebruken og prosedyrene er slik ved promillekontroller der formentlig ruspåvirket kjøring avdekkes.

– Men vi hadde ingen bistand fra politiet til å kjøre de mistenkte til legevakten på Eidsvoll. Da står vi overfor et valg mellom to onder: Ilegge de mistenkte kjøreforbud, eller opprette en straffesak og vurdere førerkortbeslag, sier Bakken.

UP valgte det siste og bestilte en maxitaxi med sivil sjåfør for å frakte Bandidos-medlemmene til legevakten sammen med betjenter fra UP.

– Det er et tegn i tiden. Vi ber om bistand fra lokalpolitiet, men får det ikke. I denne saken var også operasjonssentralen varslet om kontrollen vår i forkant, sier Bakken.

– Null bistand fra lokalpolitiet

Gruppelederen er bekymret for eget mannskap i UP.

– Hva om det skjer noe med dem når de er på jobb ute i distriktet, utenfor tettbebygd strøk? Får vi hjelp fra politiet eller ikke? Det er et tankekors, og det bekymrer meg, sier Bakken, som har rapportert fraværet av bistand fra politiet til sin nærmeste leder.

– Jeg har også skrevet en rapport om uønsket hendelse i vårt interne avvikssystem. Trafikktjenesten er ikke prioritert i politiet etter den nye reformen. Det har gått fra lite til null bistand fra lokalpolitiet.

Refser politimesteren

Nestleder Per Otto Kolsvik i Politiets Fellesforbund Øst er ikke overrasket over historien om taxisjåføren og de seks Bandidos-medlemmene. Han viser blant annet til at minimumsbemanningen i politiet på Romerike er fjernet.

Nestlederen reagerer på at politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt mener at man da vil spare 1,2 millioner kroner.

– Det er det eneste argumentet jeg har hørt at han har brukt. Minimumsbemanning og beredskap koster penger. Det bør ikke være en overraskelse, sier Kolsvik.

SJEF: Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt. Foto: Tore Kristiansen

Nestlederen mener politimesteren nå har rigget Øst politidistrikt på en slik måte at blant annet UP må løse oppdraget som i for eksempel Bandidos-saken.

– Jeg er bekymret når vanlige borgere må involveres i politioppdrag. Det var seks Bandidos-medlemmer, noe som i seg selv er bekymringsfullt – men det er beklagelig nok dette som er utviklingen.

Tilbakeviser kritikken

Leder av fellesoperative tjenester i Øst politidistrikt, Olav Unnestad, stiller seg uforstående til Bakkens påstand om at dette er et tegn i tiden.

– Hans påstand om at lokalt politi er mindre tilgjengelig kan jeg ikke helt se hva han bygger på. Hvis han bygger det kun på denne ene hendelsen så var det nok sånn at vi i enkelte hendelser ikke kunne bistå UP før også, sier Unnestad til VG.

At de skal hjelpe UP er han enig i, men av og til påpeker han at det er viktigere hendelser.

– Andre oppdrag som omhandler liv og helse er vurdert som viktigere enn å bistå UP, sier han.

Han skjønner heller ikke hvor Bakken får det fra at de ikke satser på trafikksikkerhet, og trekker frem at de leverer helt etter skjema.

– Vi måles på blant annet hastighetsoverskridelser og ruspåvirket kjøring, og der leverer vi godt innenfor.

At det ble brukt taxi i akkurat denne situasjonen mener ikke Unnestad at er spesielt kritikkverdig.

– Når det gjelder Bandidos, behandles de på lik linje med andre som har noe uoppgjort med politiet.

Han mener situasjonen ikke krevde noe mer enn at de satt håndjern på medlemmene og fulgte med taxien.

– Det var en oppdragsløsning som var trygg.

Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt mener ikke denne saken handler om minimumsbemanning, men at flere andre oppdrag sammenfalt samtidig.

– Vi holder for tiden på med et arbeid som har som mål å forsterke bemanningen i helgene og på et tidspunkt hvor vi erfaringsmessig vet at det skjer mest. I dette arbeidet deltar de tillitsvalgte. Jeg håper de bidrar konstruktivt til nettopp en styrking på disse tidspunktene, skriver han i en melding til VG.

