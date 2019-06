Politiet avlyttet Ludvigsen: – Du har vel sletta alt?

NORD-TROMS TINGRETT (VG) «Da sender vi ikke noe til hverandre, du har vel sletta alt?» spurte Svein Ludvigsen den fornærmede mannen i en telefonsamtale han ikke visste at politiet avlyttet.

I telefonsamtalen som fant sted etter at Ludvigsen ble anmeldt i 2017, men før han ble pågrepet, forteller den fornærmede 25-åringen at han har gitt Facebook-passordet til kjæresten sin og at hun kommer til å sjekke kontoen hans.

Fornærmede skriver at han derfor ikke skal sende noe til Ludvigsen.

– Ja, ja, men da sender vi ikke noe til hverandre, får han til svar.

– Eh, ja. Og så tror jeg hun er litt sånn syk, sånn på en måte, blitt sånn littegranne sånn ...

– Sjalu, sier Ludvigsen

– Ja, på en måte sånn ja, sier fornærmede.

– Akkurat ja, men du N.N. (anonymisert av VG) da sender vi ikke noe til hverandre, du har vel sletta alt? repliserer Ludvigsen.

– Ja da, da venter du på meg på en måte, svarer fornærmede.

– Ja, ja. Den er grei, sier Ludvigsen.

VAR STATSRÅD: Overgrepstiltalte Svein Ludvigsen (72) var fiskeriminister i Kjell Mange Bondeviks andre regjering. Foto: Bjørn Sigurdsøn

– Ikke så spesiell samtale

Aktor Tor Børge Nordmo spør hva tiltalte mente med spørsmålet om hvorvidt ting var slettet.

– Han ville ikke ha kontakt med meg, sa han, så jeg regnet med at han slettet alt, sier Ludvigsen.

– Tenkte du på bilder, spør Nordmo.

Ludvigsen sier han oppfattet samtalen som om fornærmede var fortvilet over situasjonen og at han prøvde å berolige ham.

– Jeg opplever ikke at denne samtalen er så spesiell som den blir fremstilt, sier Ludvigsen.

Løy om sexbilde: Sa han falt

Retten har tidligere fått se et bilde som viser seksuell omgang mellom to nakne personer. Ludvigsen bekrefter i retten at bildet viser ham og den fornærmede 25-åringen.

Foto: Tegning av rettstegner Ane Hem / NTB scanpix

– Det var spennende, men noe jeg ikke burde gjort, sier Ludvigsen.

Aktor Tor Børge Nordmo viser til at Ludvigsen i avhør med politiet har nektet for at bildet viser en seksuell handling mellom ham og 25-åringen. Nordmo har tidligere vist til at en av personene på bildet sitter på kne.

Til politiet hevdet Ludvigsen at bildet viser ham etter at han falt.

– Jeg sa at jeg falt og det er sant. Jeg ble innlagt på sykehus i Østfold. Fordi en fot ikke bar. Men det hadde ingenting med den handlingen som bildet gjengir å gjøre, sier 72-åringen i retten.

– Bildet står for seg selv. Dette gjorde jeg, fordi begge ønsket det, fortsetter han.

Hevder han fikk penger

En 26-åring, som er lettere psykisk utviklingshemmet, har forklart i retten at han ved en anledning skal ha hatt seksuell omgang med Ludvigsen på et hotellrom i Oslo.

Mannen har i et tilrettelagt avhør, som har blitt spilt av i retten, hevdet at fikk utenlandske kontakter tilsvarende 15.000 kroner for den seksuelle omgangen – for å holde tett om hva som hadde skjedde.

Ludvigsen er tiltalt for å ha misbrukt mannens sårbare situasjon og hans diagnose til å skaffe seg seksuell omgang.

I retten sier den tidligere fylkesmannen i Troms at han ikke kan huske å ha møtt mannen, men at han gjennom blant annet dokumenter og kalenderoppføringer har fått bekreftet at de har møttes.

«Spørs hva jeg får igjen»

Blant dokumentene i saken er en meldingsutveksling mellom Ludvigsen og mannen. I samtalen spør fornærmede Ludvigsen om penger. Tiltalte svarer først at han er i USA. Så sender han følgende melding:

«men du kan få en mat/burger når jeg kommer til Oslo i juni. Spørs hva jeg får igjen, forresten».

I retten torsdag sier Ludvigsen at han ikke mente noe spesielt med «spørs hva jeg får igjen».

– Det er noe man sier i ulike sammenhenger, et munnhell. Jeg la ikke noe i det, sier han.

– Hva kunne du få fra ham? spør Nordmo.

– Ingen verdens ting. Jeg hadde ikke noen planer om å møte ham. Han spurte om penger. Jeg sa han godt kunne få en hamburger.

I sin frie forklaring forklarte Ludvigsen at han ved tre tilfeller hadde sex med en av de fornærmede i saken, en nå 25 år gammel mann som kom til Norge som asylsøker.

Alle de tre tilfellene Ludvigsen beskriver skjedde etter at han hadde pensjonert seg fra stillingen som fylkesmann i Troms.

Han hevder den seksuelle omgangen var frivillig, i motsetning til fornærmede som har forklart i retten at han ble tvunget eller følte seg tvunget.

Den pensjonerte politikeren hevder to andre fornærmede lyver, og nekter for å ha hatt seksuell kontakt med dem.

