Bygget ligger like ved E6. Foto: Rune Stabbforsmo

Industribygg brant ned

E6 var lenge stengt mandag formiddag i forbindelse med brann i et trevarebygg i Grane i Nordland.

Det ble raskt opplyst om at bygningen var overtent.

– Bygningen er nå helt nedbrent, og det foregår etterslukking, sier operasjonsleder Tom Ove Hammer til VG i 13-tiden.

Det skal ha vært to personer inne i bygningen, som ble evakuert tidlig. Bygget som brenner er en trevareindustri, og ligger nord for tettstedet Trofors i Nordland.

– Det ble gjort en risikovurdering om å stenge E6, på grunn av muligheten for at det var gassflasker på eiendommen. Gassen eksploderte på et tidspunkt, men alt er kontrollert og ingen personskader er meldt, sier operasjonslederen

I 13-tiden foregår det trafikkdirigering på stedet, og Hammer sier at veien snart vil åpnes for fullt.

Publisert: 03.06.19 kl. 13:12 Oppdatert: 03.06.19 kl. 13:29