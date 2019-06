TILTALT: Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen er nå tiltalt for å ha misbrukt sin stilling. Her er han avbildet på Stortinget mens han var Fiskeriminister i 2005. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Fornærmet hevder han fikk 15.000 for sex med Ludvigsen

NORD-TROMS TINGRETT (VG) En lettere psykisk utviklingshemmet mann skal ha vært blakk, og fylkesmann Svein Ludvigsen skal ha betalt ham for seksuell omgang på et hotell i Oslo.

Svein Ludvigsen er tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang med 27-åringen, ved å ha utnyttet fylkesmann-stillingen, et opparbeidet tillitsforhold eller at mannen er lettere psykisk utviklingshemmet.

Det fremgår av tiltalen at Ludvigsen tidligere hadde oppsøkt mannen da han bodde på Silsand ungdomshjem, og senere overlevert norsk statsborgerskap til ham under en seremoni.

– Jeg møtte ham da jeg var 12 år. Han var flere ganger på besøk på ungdomshjemmet. Han brydde seg om ungdommer og sånn. Spille fotball og sånn. En åpen person, sa mannen i det tilrettelagte avhøret med Kripos.

Ludvigsen skal ifølge tiltalen ha forledet mannen til å tro at han hadde makt og myndighet til å gi og frata ham hans statsborgerskap. Ludvigsen nekter straffskyld etter tiltalen, hvor han også er tiltalt for seksuelle overgrep mot to andre menn som kom til Norge som asylsøkere.

– Begynte å ta på meg

Etter hvert flyttet mannen til Tromsø, og skal ha møtt Ludvigsen et par ganger der. Han flyttet deretter til Østlandet, men de to skal ha holdt kontakten på Facebook.

Mannen hevder at han spurte Ludvigsen om penger, og at Ludvigsen da spurte hva han skulle få igjen for det.

– Han sa vi kunne gjøre mye sammen, forklarte mannen.

Etter å ha sendt meldinger med hverandre, skal de to ha møttes på et hotell i Oslo i mai eller juni i 2014.

27-åringen hevder at Ludvigsen sa at han kunne gi ham penger hvis han ble med på seksuell omgang. Mannen trengte fordi han var blakk.

– Han begynte å ta på meg. Han sa at han ønsket å ligge med meg, jeg sa at ingen skal ligge med meg, forklarte mannen, som hevder at han skal ha gått med på å utføre oralsex på Ludvigsen.

«Bare gi meg pengene»

Under den seksuelle omgangen skal han ha fått panikk og begynt å kaste opp.

– Jeg sa «bare gi meg pengene, ellers ringer jeg til politiet», forklarte mannen, som hevder han fikk et beløp tilsvarende 15.000 kroner kontant, i en konvolutt.

Aktor Tor Børge Nordmo sier til VG at etterforskningen ikke har funnet noe som støtter mannens forklaring om at han fikk kontantene.

– Jeg hadde ikke sett så mye penger i mitt liv, forklarte mannen, som hevder han forlot hotellrommet etter å ha fått pengene.

Publisert: 12.06.19 kl. 18:06 Oppdatert: 12.06.19 kl. 18:18