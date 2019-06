Øystese bor i den øverste leiligheten hvor masten strekker seg ut. Foto: Trond Solberg

Fikk bomstasjon på balkongen: - Fortvilende

Bomstasjoner irriterer ikke bare bilister. Arne fikk bomstasjon på balkongen. – Det er kjedelig å få den opp i trynet, sier han. Statens vegvesen beklager.

– Uheldig og fortvilende, sier Arne B. Øystese om bomstasjonen som har kommet på balkongen hans på Marcus Thranes gate i Oslo.

Han kan tydelig se bomstasjonen gjennom vinduet. Og masten som strekker seg ut mot veien i luften, er plassert ved rekkverket på balkongen hans.

– Det er kjedelig å få den opp i trynet, sier han.

Det er nemlig ikke bare bilistene som blir frustrerte over de mange bomstasjonene som har kommet til Oslo.

Øystese forteller at den frie utsikten og romslige balkongen var viktige faktorer for at han valgte å kjøpe leiligheten.

– Jeg kjøpte for nesten to år siden, og jeg er selvsagt urolig for at dette påvirker verdien negativt.

Reagerer på prosessen

14. mai fikk Øystese, som er styremedlem i borettslaget, mail fra Statens Vegvesen.

Han forteller at bomstasjonen kom opp to dager senere - og at denne mailen var første gang de ble informert om at bomstasjonen skulle komme.

Dette sto blant annet skrevet i mailen fra Statens Vegvesen:

Fundamentet for bomstasjonen i Sandakerveien er bygd og det som gjenstår er monteringen av selve bomstasjonen. Så om de beboerne i borettslaget som har leilighet nærmest bomstasjonen har et ønske om en befaring så vil vi stille for å informere nærmere om arbeidene.

Øystese er styremedlem i borettslaget Marcus Thranes gate 8–20. Foto: PRIVAT

– Vi antok at sokkelen som kom på plass på fortauet et halvt år i forveien var relatert til et byggeprosjekt rett over veien, fordi de samtidig som den ble montert, gravde opp hele fortauet.

Øystese skjønte imidlertid at bomstasjonen skulle komme fordi han la merke til at det ble montert en mast i nabogaten noen dager før mailen kom.

Han har forståelse for at det forekommer utbygging i by. Men han reagerer på at de fikk så sent beskjed fra Statens vegvesen.

– Hva tror du kunne vært gjort annerledes om dere hadde fått beskjed tidligere?

– I beste fall kunne det vært en dialog på å få justert plasseringen. Jeg er redd vi ikke kunne ha påvirket plasseringen likevel, men ved å få beskjed så sent som vi gjorde så bærer prosessen preg av liten vilje til involvering fra utbygger sin side.

Han legger til:

– Jeg jobber selv i et firma som bistår aktører i ulike former for utbygging og det å involvere brukere og berørte i forkant er grunnleggende for å få en god prosess.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Anne-Grete Nordahl, beklager at de ga beskjed så sent.

– Det er noe med det at det har vært kort tid til å få opp alle disse bomstasjonene. Vi må bare beklage, sier hun til VG.

Dette er nå utsikten til Øystese. Foto: PRIVAT

Skal i møte med Vegvesenet

Øystese forteller til VG at borettslaget snart skal ha et møte med Statens vegvesen. Han regner med det blir et informasjonsmøte, og sier at han tviler på at et møte vil føre til flytting av bomstasjonen.

– Hadde de bare flyttet den en meter eller bare flyttet foten på andre siden av gaten, sier han og legger til:

– Men det hadde sannsynligvis blitt dyrere.

Boligblokken på Marcus Thranes gate. Foto: Trond Solberg

Til Dagsavisen sier prosjektleder i Statens vegvesen, Anne-Grete Nordahl at plasseringen av bomstasjonen ble valgt ut fra der det er plass. Hun presiserer at den står på lovlig grunn.

Til VG kan hun bekrefte at 14. mai var første gang de tok direkte kontakt og informerte om bomstasjonen til borettslaget.

– Det er litt for kort varsel?

– Jo, det er alt for kort varsel.

Hun forteller at de nå er i dialog med borettslaget for å avtale et møte.

– Vi går gjennom vurderingene vi har gjort for å se om det er noe vi kan endre for å finne en annen løsning, sier hun.

– Mannen VG har intervjuet forteller at han er bekymret for verdien på leiligheten på grunn av bomstasjonens plassering. Vil dere gå inn for å diskutere noen løsning her?

– Det er for tidlig å si noe om.

Politiker: - Blir for dumt

Andreas Halse er miljøpolitisk talsperson i Oslo Arbeiderparti.

– Dette blir for dumt, det er ikke sånn at han skal ha bommen i balkongen. Vi skal gjøre det vi kan for å få den flyttet, sier han.

