Duellen i Drammen: Moxnes langer ut mot Listhaug

1. mai blir det duell i Drammen: Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Frp-nestleder Sylvi Listhaug inntar byen: - Listhaug burde holdt seg unna og raket i hagen i stedet, sier han.

– 1. mai er en dag for arbeidsfolk og ikke for First House-eliten forkledd i grilldress, sier Moxnes til VG, med klar henvisning til hennes fortid i pr-selskapet First House:

– Flere i Frps regjeringsapparat har tatt til orde for å avvikle 1. mai som fridag. Nestleder Sylvi Listhaug uttalte i 2016 at 1. mai er en veldig fin dag til å rake i hagen. Likevel er hun frekk nok til å komme hit til Drammen for å prøve å stjele showet, sier Rødt-lederen.

– Frp er Brussels beste venn

Han sier det politiske budskapet til Frp ikke står i stil med den politiske realiteten.

– Jeg hører Listhaug si at Frp er partiet for arbeidsfolk. Men, hør nå her:

– Et arbeiderparti gir ikke de rikeste milliarder i skattekutt. Og: I regjering er Frp Brussels beste venn: Frp sier de vil endre EØS, men de stemmer for alle direktivene som kommer fra EU. Det står ikke til troende, sier han og anklager Frp for å svikte de svakeste.

– De plasserer aldri ansvaret der det hører hjemme: Hos arbeidsgiverne, og den økonomiske eliten i EU. Vi skal rette sinnet oppover, aldri sparke nedover, sier han og viser til kampen mot sosial dumping og farlige utenlandske vogntog.

Han tar med en sak til:

– Mens vi stemmer mot veiprosjekter som gir det økte antallet bommer vi i dag ser og økte bomutgifter, så sitter Frp med en finansminister som leder an i økt bruk av bompenger.

– Hadde Rødt fått viljen sin, ville det ikke bli bygd nye veier i Norge?

– Vi vil finansiere nødvendig veiutbygging og sikring av veistrekninger over statsbudsjettet. Vi åpner for veiprising, men det er for å finansiere kollektivsatsning.

Listhaug: – Underlig

Listhaug sier følgende til Moxnes’ utspill:

– Jeg synes det er behagelig å gå i grilldress men stiller nok ikke med det i Drammen. Selv om jeg har vokst opp på et småbruk på Vestlandet, så har jeg lært å kle meg for anledningen. Hva Moxnes er opplært til fra sin oppvekst i sin store villa på Nordstrand, et av de finere strøkene i Oslo, kjenner jeg ikke til, sier Sylvi Listhaug (Frp).

Listhaug legger til at hun synes det er underlig at partiet Rødt skal belære FrP om arbeidsfolk:

– Spesielt når vi vet at partiet han leder er bygget av akademikere og for akademikere som hadde sprenglest marxistisk leninistisk litteratur og som ble utprøvd i praksis i en rekke venstreradikalt styrte land med fatale konsekvenser. Siste diktaturet som Moxnes selv har bejublet er Venezuela, et land som har masse olje, mangler det meste og som folk nå flykter fra, sier Listhaug.

Hun sier at Frp har flest vanlige arbeidsfolk i sine rekker:

– Ikke minst fra privat sektor, som Rødt i større eller mindre grad ønsker å kvitte seg med. Vi ser hva Rødt er med på i Oslo: håver inn eiendomsskatt, tapetserer byen med nye bomstasjoner og i stortingsvalget i 2017 gikk Rødt til valg på å hente 25 000 flyktninger. Dette går utover vanlige arbeidsfolk, avslutter Listhaug.

