Flere slått og spyttet på av ungdomsgjeng i Oslo

Politiet har funnet kniv på en av de to jentene som er anholdt.

Oppdatert nå nettopp







– Vi har foreløpig ikke helt oversikt, men har kommet fram til at det er seks fornærmede som har blitt slått eller spyttet på av en ungdomsgjeng på Majorstuen, forteller operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til VG.

Flere av de fornærmede skal ha vært på ulike steder på Majorstuen.

– Ingen er alvorlig skadet, forteller Skott.

Politiet har kontroll på både gutter og jenter som kan passe med gjerningsperson-beskrivelsen til de fornærmede. To jenter er anholdt. Ifølge operasjonslederen har flere av ungdommene en aggressiv fremtoning mot politiet.

Politiet har funnet en kniv på en av jentene som har blitt anholdt. Politiet beskriver ungdomsgjengen som nede i 14-års alderen.

Til TV2 sier Skott at fem jenter har vært og spist på McDonalds hvorpå de kommer ut derfra og blir angrepet av to andre jenter. I tillegg har de fått melding om en annen jente som har blitt angrepet uten for Colosseum kino, men politiet har per nå ikke oversikt om det er de samme gjerningsjentene som står bak.

Operasjonslederen legger til at det ikke fremstår som noe relasjon mellom ungdomsgjengen og de fornærmede.

Publisert: 14.04.19 kl. 19:30 Oppdatert: 14.04.19 kl. 19:49