DØDE: En kvinne i 50-årene mistet livet etter å ha blitt påkjørt og drept i Lahelleveien i Sandefjord fredag. Ektemannen fikk lettere skader. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Erkjenner straffskyld etter dødsulykke: – Han har vært i sjokk

Mannen som er siktet for å ha kjørt på et ektepar i Sandefjord fredag, erkjenner straffskyld for uaktsomt drap og uaktsom kjøring. Mannen har ifølge advokaten forklart at han har vært i sjokk etter hendelsen.

Det skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

Den siktede mannen, som er i 30-årene og fra Litauen, meldte seg selv for politiet lørdag ettermiddag – nesten et døgn etter påkjørselen på en gangvei, hvor en kvinne i 50-årene omkom og ektemannen hennes ble skadet.

Søndag har han vært i avhør med politiet sammen med sin advokat. Han fremstilles for varetektsfengsling førstkommende mandag i Vestfold tingrett.

– I sjokk

Den litauiske mannen representeres av advokat Ole Petter Breistøl i Fjordadvokatene.

Breistøl sier til VG at klienten hans har vært i sjokk etter påkjørselen.

– Han meldte seg jo selv for politiet i går, og har fortalt at han har vært i sjokk. Han hadde gått rundt i Sandefjord , og er ikke kjent der. Han skjønte etter hvert at han måtte oppsøke politiet og hadde gått til politistasjonen. Der var det stengt, så han gikk inn på en bensinstasjon og fikk de til å ringe til politiet, sier Breistøl.

– Han har som sagt vært i sjokk, og jeg har forstått at det var derfor han ikke stoppet.

I avhør søndag formiddag har den litauiske mannen gitt sin forklaring av hendelsesforløpet, og har forklart at han har vært uoppmerksom.

– Han forklarer at han har vært uoppmerksom i trafikken. Han sier han har kjørt fort etter ulykken, men ikke når det skjedde, sier forsvareren.

Breistøl forteller at klienten hans har bodd i Norge i flere år, men at han ikke har adresse i Sandefjord.

BLOMSTER: Lørdag formiddag var det lagt ned blomster og lys på ulykkesstedet. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Ett avhør

VG snakket med jourhavende jurist Arneson rett over klokken 14.00 søndag, som kunne fortelle at siktede hadde blitt avhørt for kort tid siden.

Det har foreløpig ikke kommet frem under etterforskningen hvor høy hastighet gjerningspersonen skal ha hatt da ekteparet ble påkjørt.

Arneson ønsker ikke å kommentere årsaken til at siktede ikke meldte seg for politiet på et tidligere tidspunkt.

Politiet har foreløpig kun foretatt ett avhør av den fornærmede mannen i 30-årene, som kom fra påkjørselen med lettere skader.

– Han har ikke vært i stand til å gi noen ny forklaring, men vi skal prøve igjen senere, men ikke i dag, sier Arneson.

Publisert: 14.04.19 kl. 14:15 Oppdatert: 14.04.19 kl. 14:37