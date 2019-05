FRP-SKYTS: Et arbeiderparti gir ikke de rikeste milliarder i skattekutt og sender regningen til dem som pendler og bor på brakke, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes i Drammen 1. mai. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Rødt-Moxnes i strupen på Frp: – Hjelper ikke å kle seg ut i grilldress

– Første mai er arbeidernes internasjonale kampdag. Denne dagen tilhører arbeidsfolk, ikke First House-eliten – heller ikke om de kler seg ut i grilldress.

Nå nettopp







Dette sa Rødts Bjørnar Moxnes i sin 1. mai-tale onsdag på Bragernes torg i Drammen , med klar adresse til FrPs nestleder Sylvi Listhaug, som holdt tale på nabotorget Strømsø torg.

les også Listhaug i Drammen: – Det finnes ingen tilgivelse for IS-kvinner

Frp for rikfolk

Han pekte på at Listhaug for noen år tilbake uttalte at 1. mai er en fin dag å rake i hagen på.

– Så hører jeg Listhaug si at Frp er partiet for arbeidsfolk. Men hør her:

– Et arbeiderparti gir ikke de rikeste milliarder i skattekutt og sender regningen til dem som pendler og bor på brakke. Et arbeiderparti svekker ikke arbeidsfolks makt ved å gjøre det enklere for arbeidsgiver å ansette deg midlertidig. Og et arbeiderparti gir ikke bort det norske folks råderett over energi og vannkraft til EU. Men alt dette gjør Frp.

les også Leder 1. mai: Det tredelte døgnet

– Derfor er ikke Frp et parti for folk flest, men for rikfolk flest, sa Rødt-lederen.

Rødt mot EU

Han markerte også motstand mot EU:

– Sammen må vi kreve at lover og regler for norsk arbeidsliv skal bestemmes av det norske storting. At byråkratene i Brussel ligger langt unna norske tariffavtaler, og at strømmen fra norsk vannkraft går til norsk industri og sikrer verdiskaping, sysselsetting og bosetting. I hele Norges land, sa Moxnes.

Han tok også opp kamp mot amerikanske baser på norsk jord, mot å bli med på USAs krigføring, mot bemanningsbyråer, og velferdsprofitører.

Publisert: 01.05.19 kl. 14:33