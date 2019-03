PARTILEDER: Audun Lysbakken i SV. Foto: Hallgeir Vågenes

SV gjør som venstreside-stjerne i USA: Vil ha «grønn ny deal» i Norge

På sitt landsmøte til helgen lanserer SV arbeidet med en ny grønn samfunnsplan de skal gå til valg på, som skal omfatte både klima, fordeling og næringspolitikk.

– Vi er overbeviste om at vi må se de to store utfordringene vi nå, klimakrisen og ulikhetskrisen, og finne løsninger som virker mot begge, sier partileder Audun Lysbakken til VG.

Partiet går til landsmøtet i medvind. Det går opp på målingene, og under en pressekonferanse tirsdag opplyser de at partiet aldri har gått inn i en valgkamp med så mange medlemmer som de har nå.

Den nye planen har foreløpig fått navnet «grønn ny deal» – det samme navnet som «Green New Deal», fremmet av demokraten Alexandria Ocasio-Cortez i USA. Planen har blitt omtalt som det mest progressive og ambisisøse politiske reformforslaget i landet siden «The New Deal», Franklin D. Roosevelts altomfattende velferdsoppbygging på 1930-tallet.

Men mange er også skeptiske, og republikanerne har avvist forslaget som absurd sosialistisk ønsketenkning.

Lysbakken sier det ikke er sånn at SV fant på dette etter at demokratenes plan var lansert, men har jobbet med grønn rettferdig omstilling lenge. Men koblingen er relevant, mener han.

– Det er spennende at samtidig som vi jobber for å få laget en norsk versjon skjer denne store bevegelsen i USA som ble lansert av Ocasio-Cortez men som nå alle de demokratiske presidentkandidatene har forpliktet seg til. Vi ser også at ideen om en grønn new deal sprer seg til europeiske land og fanges opp av venstresiden der

– De rike må bidra mest

På SVs landsmøte til helgen, skal det vedtas hovedresolusjoner om klima, næringspolitikk og bekjempelse av ulikhet. Så går alt dette inn i arbeidet med å utvikle denne nye, grønne planen for hvordan man skal kutte nødvendige utslipp innen 2030.

– Kan man ikke bare ha en klimapolitikk, en næringspolitikk og en politikk mot ulikhet?

– Man må se sammenhengen. Det er derfor vi trenger en stor plan for Norge for de neste årene, sier Lysbakken.

– Når vi trapper ned oljeleting, og slutter å tildele nye områder for oljeboring, må vi ha en næringspolitikk som skaper arbeidsplasser for de bedriftene som vi i dag er veldig avhengige av. Og når vi gjør ulike former for forurensning dyrere, trenger vi en skattepolitikk som gir folk med lave inntekter skattelette, og der eldre med lave pensjoner eller de som er avhengige av bostøtte får kompensert disse ordningene, sier han.

Han sier det vil bli vanskelig å klare en stor omstilling hvis folk ikke opplever at den er rettferdig.

– De rike må bidra mest, og folk med vanlige inntekter, må opplever at de får noe igjen når forurensning blir dyrere.

KLIMA: Audun Lysbakken følger med på demonstrasjonen utenfor Stortinget, der klimastreikende elever samlet seg forrige fredag. Foto: Gisle Oddstad

Vil ha et stort rødgrønt prosjekt

Lysbakken sier planen skal være et stort prosjekt frem mot 2021, og leveres i opptakten til valget, med håp om at det hele skal bli et nytt, stort rødgrønt prosjekt.

Arbeiderpartiet er samtidig midt i en stor olje-debatt, der olje-kompromisset fra 2017 ligger an til å bli en av de mest konfliktfylte sakene på deres landsmøte.

– Får dere med dere Arbeiderpartiet på dette da?

– Vi utvikler politikk ut ifra hva vi mener er riktig. Hva de mener, får de tenke på selv. Men at etterspørselen etter fossil energi kommer til å gå ned globalt, og at vi må løse klimakrisen samtidig med ulikhetskrisen, må du ikke bare være sv-er for å se. Så jeg er optimistisk på at dette etter hvert kommer til å bli noe ikke bare vi skal mene, men gjennomføre sammen med et flertall i norsk politikk i fremtiden.

– Like dramatisk som en finanskrise

I oljebransjen er det mange som frykter for jobbene sine hvis man trapper ned oljenæringen for raskt.

– Det mener jeg vi skal ta veldig på alvor. Jeg bare mener det er en stor misforståelse å tro at man kan unngå det problemet ved å gjøre oss enda mer avhengige av olje. Fordi det er en stor økonomisk risiko knyttet til det. Når etterspørselen faller, vil Norge være ekstremt sårbare, sier Lysbakken.

Han sier man må tenke på klimakrisen som en like dramatisk ting som en finanskrise, eller en krig.

– I sånne situasjoner mobiliseres hele samfunnets ressurser. Hvis klimaet hadde vært en bank, hadde det vært reddet for lenge siden. Vi har fortsatt tid til en gradvis, styrt overgang fra olje til fornybar. Men det er ikke lenge før tiden renner ut. Det verste som kan skje er at vi får en mye mer brutal og uplanlagt overgang.

