Flom og jordras på Vestlandet: Disse veiene er stengt

Årets første høststorm har blant annet sørget for flere små jordras i Jølster. – Folk er nok litt bekymret, sier ordfører Oddmund Klakegg til Firda.

Hovedveien langs vestlandskysten, E39, er allerede stengt flere steder på grunn av jordras og flom. Ifølge Firda sto flere biler ved Vassenden i Sogn og Fjordane, men de fikk kjøre mot Skei sammen med en politipatrulje før veien ble helt stengt.

– Det skal være en trailer som står fast. Han har prøvd å kjøre til et sikrere sted for å tilbringe natten der, slik jeg har forstått, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen til VG i 01-tiden natt til søndag.

Innsatsleder Joachim Malterud sier til Firda i 23-tiden at de valgte å stenge både nordsiden og sørsiden av Jølstravannet, både ved hjelp av skilt og brannfolk. Geolog er også på stedet for å vurdere rasfaren.

– Vi fikk først melding om at det gikk overvann der det store raset kom ved Vassenden i sommer. Politi og lokalt brannvesen rykket ut. Innen vi kom opp fikk vi melding om at også elven ved Svidalsneset flommet over, sier han.

I slutten av juli gikk det flere jordras i Jølster. Se bildene av skadene her:

Ordfører i Jølstra Oddmund Klakegg ber folk holde seg hjemme om det ikke står om liv og helse.

– Folk er nok litt nervøse. Vi har sagt at folk må kjenne på om de kjenner seg trygge med å være i husene sine, men vi har hatt god kontakt med NVE og de som er i faresonen har fått beskjed om det, sier han til avisen Firda.

BER FOLK HOLDE SEG INNE: Ordfører Oddmund Klakegg fotografert i forbindelse med jordrasene i Jølster i sommer. Foto: Fredrik Solstad, VG

Operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen forteller til VG at de natt til søndag har fått inn mellom ti og 15 meldinger som har direkte tilknytning til været. Jordrasene ved Jølstravatnet er en av dem de har sendt ut patruljer på.

– Vi har økt beredskap mange steder i distriktet nå. Vi vet aldri hvor det skjer, så vi skal ikke låse oss til et sted – det kan skje større ting hvor som helst, sier hun.

Riksvei 5 ved Kjøsnesfjorden ble åpnet for trafikk igjen like etter klokken 00.30 natt til lørdag.

I Nordfjord har politiet bistått med å sikre en båt på grunn av store bølger, mens de også er på vei til Skjolden i Sogndal for å foreta en rekognosering på grunn av mye regn.

– Det har vært forholdsvis hektisk her. Vi har mange meldinger på

store mengder vann, ras og elvebredder som går utover, sier hun og legger til:

– Heldigvis har det ikke så langt vært noen store ras som har medført alvorlige hendelser.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har satt flomvarselet til oransje farenivå for flere steder på Vestlandet i helgen. Ifølge varselet fra Meteorologisk institutt er det meldt storm flere steder lørdag og natt til søndag.

Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane er følgende vei- og fergestrekninger stengt, ifølge Vegtrafikksentralen Vest:

E39 Vassenden i Jølster er stengt på grunn av flom.

Fylkesvei 8 ved Åkre er stengt på grunn av fare for ras.

Fylkesvei 609 mellom Askvoll og Førde er stengt på grunn av fare for ras.

Fjellovergangen over Sognefjellet er stengt.

Fylkesvei 258 Gamle Strynefjellsvegen er stengt.

Fylkesvei 331 mellom Urnes og Skjolden er stengt på grunn av fare for ras.

Fylkesvei 92 mellom Arnafjord og Vik stengt på grunn av fare for ras.

Fylkesvei 615 Tjøtaelva er stengt på grunn av flom.

KUM: Vann strømmer opp av kummene og vannmassene presser noen steder opp kumlokkene i Bergen lørdag kveld. Foto: Richard Halland

Hordaland

Også i Hordaland er flere veistrekninger stengt på grunn av store vannmengder eller fare for ras, melder Vegtrafikksentralen:

Fylkesvei 163 i Sædalen i Bergen er stengt på grunn av overvann ved andedammen.

Fylkesvei 314 ved Bergsdalen/Storforsdammen er stengt på grunn av jordras. Ingen personer ble tatt av raset, ifølge Vegtrafikksentralen.

E16 ved Bolstadøyri er stengt på grunn av fare for ras.

Fylkesvei 7 mellom Kvanndal og Granvin er stengt på grunn av fare for ras.

Fylkesvei 103 Simadalsvegen er stengt på grunn av steinras.

Vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen i Hordaland forteller at brannvesenet hadde 36 oppdrag i forbindelse med uværet mellom klokken 20 og 23 lørdag kveld.

– Det var elver som skiftet retning og mye overvann, men ingen alvorlige hendelser, sier han, og forteller at det har vært stille utover natten til søndag.

Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal er også flere veistrekninger stengt:

Fylkesvei 63 Trollstigen er stengt – trolig helt frem til mandag.

Fylkesvei 63 mellom Geiranger og Langvatn er stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold.

Rogaland

E39 Mortavika fergekai er stengt på grunn av uværet. Fergesambandet vil gå mellom Hanasand og Arsvågen fra klokken 22 lørdag kveld.

Veiene vil bli vurdert åpnet igjen tidligst søndag morgen, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

Like etter midnatt melder politiet også om at Svandalsfossen i Sauda kommune har blitt så stor at vannspruten fra den gjør sikten dårlig. En patrulje er på plass på stedet og dirigerer trafikken.

Også i Forsand i Ryfylke har vannmassene skapt problemer. Politi, brannvesen og teknisk etat fra kommunen har fulgt nøye med på et basseng med vann som har oppstått i overkant av bebyggelse.

– Det har ikke kommet mer vann i bassenget nå og ikke behov for å evakuere noen av husene i nærheten, skriver politiet på Twitter like før klokken 04.

Hurtigruten dropper Vestlandet

På grunn av værmeldingen besluttet Hurtigruten fredag å endre på ruteplanen.

– Dette påvirker avgangene til MS Nordlys og MS Finnmarken, hvor passasjerene vil få alternativ transport til sine destinasjoner, opplyser pressevakt hos Hurtigruten, Rune Thomas Ege, til VG.

Passasjerene på MS Finnmarken, som har destinasjon Bergen, vil bli fraktet dit med fly, mens passasjerene på Nordlys vil fraktes nordover med buss eller taxi, opplyser Ege.

Også Fjordline har kansellert sine avganger mellom Kristiansand og Hirtshals søndag, melder Fædrelandsvennen.

