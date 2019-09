FENGSLET: Oslo tingrett ga politiet medhold i begjæringen om å varetektsfengsle den tidligere realitydeltageren. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Realitykjendis siktet for grovt bedrageri: Skal ha svindlet for millioner

Mannen i 20-årene er kjent som en profilert deltager i et norsk realityprogram.

Torsdag ble han varetektsfengslet i fire uker av Oslo tingrett. De to første ukene har han brev- og besøksforbud. Mannen er siktet for grovt bedrageri.

Ifølge TV 2s kilder mener politiet at mannen har brukt statusen sin til å skaffe betalingsopplysninger fra unge kvinner.

Opplysningene skal han ha brukt til å ta opp lån i kvinnenes navn. Totalt mener politiet at de har blitt svindlet for et beløp på flere millioner kroner, skriver kanalen.

Politiet mener bedrageriene er utført av et nettverk av personer og varsler at det vil komme flere pågripelser i tiden fremover.

Ifølge Dagbladet skal bedrageriene ha pågått i over ett år og flere unge kvinner skal være fornærmet i saken.

– Han er ikke avhørt ennå og har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, sier advokat Ingrid Brekke som representerte mannen da han be fremstilt for varetektsfengsling, til VG.

Realitydeltageren er tidligere straffedømt to ganger for en lang rekke brudd på narkotikalovgivningen og veitrafikkloven.

