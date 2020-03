FORVENTER STRENGERE KRAV: Pasientombudet i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, forventer at det stilles strengere krav til ansatte ved sykehus. Foto: Gisle Oddstad, VG

Pasientombud om coronasmitte på Ullevål sykehus: – Må gjenopprette tillit

Fem ansatte ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus er smittet av coronaviruset. Pasientombud Anne-Lise Kristensen mener dette kan vise at Oslo universitetssykehus ikke var godt nok forberedt på viruset.

Oppdatert nå nettopp

– Det er klart vi trenger alt helsepersonell på jobb, så når vi har ansatte som må i karantene og være borte fra arbeidsplassen sin over lengre tid, er det alvorlig for pasientene og helsetilbudet.

Det sier pasientombud Anne-Lise Kristensen i Oslo og Akershus til VG etter at det søndag formiddag ble kjent at ytterligere to ansatte ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus er smittet av covid-19-viruset. Totalt fem ansatte er dermed smittet.

– Dette viser med all tydelighet hvor store konsekvenser det får når smitteregimene ikke blir ivaretatt på en tilstrekkelig måte, understreker hun.

Søndag kveld skjerpet Folkehelseinstituttet rådene til alt helsepersonell:

Nå skal alle som har vært i områder med vedvarende spredning av coronaviruset være hjemme fra jobben i 14 dager.

Bør stilles strengere krav

VG har tidligere skrevet at den første Ullevål-ansatte som ble smittet selv tok kontakt med infeksjonsmedisinsk bakvakt tirsdag morgen for å høre om det var nødvendig å bli testet etter å ha fått symptomer over natten. Men legen fikk nei og gikk på jobb.

Legen føler seg lurt fordi den infeksjonsmedisinske bakvakten avviste at en test var nødvendig, forteller legen selv i et intervju med Aftenposten.

Medisinsk fagdirektør Hilde Myhren har i ettertid beklaget dette, og sagt at det «er trist at ansatte eller pasienter må insistere på å bli testet».

– Jeg har stor forståelse for at vedkommende synes at dette er en vanskelig og ubehagelig situasjon, sier Kristensen om den ansattes uttalelser.

Les mer: Sykehuset beklager test-nei

Kristensen er tydelig på at det skal stilles strengere krav til ansatte ved sykehus, enn for øvrig befolkning. Men, hun mener det likevel er en balansegang:

– Nå blir det stort fokus på smitte blant helsepersonell, og det kan skape mye frykt. Det er viktig at helsemyndighetene sikrer god informasjon til befolkningen, så det ikke oppstår unødig frykt.

Spørsmål om erstatningskrav

– Hva skjer dersom de ansatte nå har smittet pasienter?

– Det er grunn til å tro at det har skjedd. Sykehuset kontakter pasientene, og det er viktig at de gjør det og tester de pasientene som har symptomer og at de får nødvendig oppfølging fra sykehuset.

Hun trekker frem at det kan dukke opp spørsmål om erstatningskrav fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), dersom man blir smittet av helsepersonell, fordi det har skjedd en svikt i smitteregime.

– Dersom man for eksempel er student med deltidsjobb, og taper inntekt fordi man ikke kan jobbe, kan ha krav på erstatning. Hvis man har et økonomisk tap på mer enn 10.000 kroner kan det være aktuelt å søke erstatning fra NPE, sier hun og legger til at hvis tapet er under bør man henvende seg direkte til sykehuset.

– Ikke tilstrekkelig forberedt

Hun sier at første prioritet for Ullevål sykehus fremover bør være åpenhet.

– De må gjenopprette tillit. Man bør lære at alle kort bør komme på bordet med en gang, det reduserer muligheten for mistillit. Det er et spor de må fortsette å følge.

– Vil du dermed si at Ullevål sykehus har mistet tillit?

– Ikke totalt, men man blir bekymret når sykehuset har håndtert saken på den måten de har gjort. De er nødt til å være åpne, og vise at de har gode rutiner som de følger.

– Vil du si at Oslo universitetssykehus har forberedt seg godt nok på coronasmitte i Norge?

– Denne saken kan indikere at de ikke var tilstrekkelig forberedt.

Medisinsk direktør Hilde Myhren ved Ullevål sykehus sier at de ikke oppfatter at det var svikt i smitteregime.

– Det er når det gjelder regler for hvem som var omfattet at mistanke om smitte man kan si at vurderingen var uheldig, sier hun, og fortsetter:

– Den første smittede hadde ikke oppholdt seg i område med spredning av coronaviruset, kun transport via flyplass i Verona. I tillegg var symptomene svake. I sum var konklusjonen at personen ikke fylte kriteriene for testing. Det oppfatter vi at var i henhold til råd om testing av mistenkte.

– Vi er enige i at dette viste seg å være en uheldig avgjørelse. Sykehuset arbeider videre med å følge rutinene, men oppfatter ikke at det var svikt i selve regime, sier Myhren.

Publisert: 02.03.20 kl. 09:49 Oppdatert: 02.03.20 kl. 10:04

Mer om Corona-viruset Sykehus Pasientskadeerstatning

Fra andre aviser