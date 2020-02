STATSMINISTER: SV, Ap og Sp understreker at Erna Solberg (H) er øverste ansvarlige for regjeringen. Foto: Frode Hansen

NAV-skandalen: De rødgrønne fremmer vedtak om sterk kritikk mot regjeringen

Hadde ikke Anniken Hauglie gått av som arbeidsminister, ville Ap, SV og Sp ha landet på mistillit mot henne, har de konkludert.

Nå nettopp

– At justismord kunne vært forhindret er så alvorlig at regjeringen må ta sitt ansvar for det, erkjenne det og ta kritikk for det. Hvis ikke har vi en kultur for politisk ansvarsfraskrivelse i Norge., sier SVs representant Freddy Øvstegård til VG.

Tirsdag er konklusjonen i kontrollkomiteens granskning av håndteringen av trygdeskandalen klar.

De skulle blant annet ta stilling til om de fortsatt hadde tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), eller om de ville stille seg bak et mistillitsforslag. Men det fikk ikke komiteen konkludert om: Da Frp trådte ut av regjering, ble også Anniken Hauglie byttet ut som statsråd. Torbjørn Røe Isaksen (H) tok over som arbeids- og sosialminister.

En feiltolkning av EØS-reglene i Norge fikk enorme konsekvenser i minst syv år. En rekke personer har blitt dømt til fengsel i trygdesaker som er bygget på feil lovanvendelse, og enda flere har fått uriktige tilbakebetalingskrav.

Ni varsler kunne ha avdekket at Norge praktiserte EUs trygderegler feil. De ble ikke fulgt opp av NAV og departementet, før seks år etter første varsel.

NAV-saken * Siden 2012 eller før har Nav feiltolket en EU-forordning, en bindene EU-regel, som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Feiltolkningen kan også gå lenger tilbake. * En rekke mennesker som har reist til andre EØS-land mens de har gått på en av disse tre trygdeytelsene, har fått tilbakebetalingskrav. Noen har også blitt dømt til fengsel for trygdesvindel. * Riksadvokaten ba NAV om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid. * Nav konkluderte 22. januar med at det ikke er funnet feiltolkninger av EØS-regelverket for andre ytelser. * Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni. * Samtidig undersøker Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité saken. (Kilde: Riksadvokaten, Nav, NTB)

«Daddelvedtak»

I den delen av innstillingen som kommer fra Ap, SV og Sp, understreker de at Erna Solberg er øverste ansvarlige for regjeringen. De understreker også at hun har et ansvar overfor Stortinget i saken. De konkluderer med at de vil fremme følgende forslag:

«Regjeringens håndtering av sak om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 er sterkt kritikkverdig»

Et såkalt daddelvedtak er den sterkeste kritikken Stortinget kan rette mot en statsråd eller mot regjeringen uten å erklære mistillit.

De tre partiene uttrykker også at etter deres mening, kunne ikke Stortinget hatt tillit til arbeidsminister Anniken Hauglie på grunnlag av det de opplysningene de har - men viser til at hun gikk av før de fullførte sin behandling av saken.

I HØRINGEN: Nils T Bjørke (Sp) og Freddy André Øvstegård (SV) i den åpne høringen om NAV-saken. Foto: Tore Kristiansen

– Kan ikke slippe unna det politiske ansvaret

Øvstegård sier at bakgrunnen for at de tre rødgrønne partiene samler seg om å fremme et daddelvedtak, er opplysningene som kom frem i den åpne høringen om NAV-skandalen i januar - spesielt fra tidligere riksadvokat Tor Aksel Bush.

Tidligere riksadvokat: 33 dommer kunne vært unngått om vi hadde fått beskjed før

– Det mest alvorlige er at det kommer så tydelig frem i vår behandling at man med de opplysningene man hadde i årsskiftet 2018/2019 burde slått alarm. Og riksadvokaten sa på høring at det hadde utløst en helt annen undersøkelse om at det var noen strafferettslige problemer her. Det betyr at mange mennesker ble uriktig dømt, og at det kunne vært forhindret, sier han.

– Regjeringen kan ikke slippe unna det politiske ansvaret for skandalen. Det er så alvorlig at stortingets kritikk må også komme, selv om statsråden gikk av med en annen begrunnelse

I innstillingen understreker Ap, SV og Sp det de beskriver som utydelig kommunikasjonen og lang tidsbruken fra Arbeids- og sosialdepartementet når det gjelder å varsle andre relevante aktører. De trekker også frem en rekke andre forhold, som at en samlet kontrollkomité krevde at Hauglie utleverte sakspapirer fra møter med NAV, men fikk nei.

De trekker dessuten frem at de mener statsråden feilinformerte Stortinget om at man ikke hadde fått opplysninger om langvarige opphold i EØS-land, som er det som kan medføre domfellelser, før i august. Dette fordi departementet fikk tilsendt en større kjennelse fra trygderetten før årsskiftet. Les mer om dette her.

Utfordrer Frp

Regjeringspartiene og Frp stiller seg ikke bak innstillingen fra Ap, SV og Senterpartiet. Men Øvstegård håper partiet kan bestemme seg for å stemme annerledes enn regjeringen på Stortinget.

– Jeg vil fortsatt gi en åpen utfordring til Frp om ikke å binde seg helt til masta før vi faktisk skal votere over dette forslaget i stortinget den 5. mars. Vi ser jo det at det er litt forskjellige stemmer i Frp i saken, så vi vil ikke gi opp Frp og sjansen for å faktisk få flertall for dette.

Granskes videre

Regjeringens uavhengige granskningsutvalg gå grundig igjennom feilen i trygdeskandalen, og hvor den kan ha oppstått. Flere eksperter mener feilen kan gå lenger tilbake enn 2012.

– Dette handler om håndteringen av saken. Gransknigsutvalget kommer med sin rapport, og vil vi gå skikkelig inn i hvordan feilen kunne oppstå i utgangspunktet - om det var i 2012 eller 1994, og trekke lørdommer fra det. SV kommer til å være dønn kritiske om det var en feil begått i 2012 (da SV satt i regjering), men nå blir det mye spekulasjoner - vi trenger rapporten for å vite det, sier Øvstegård.

Publisert: 25.02.20 kl. 14:37

Les også

Flere artikler

Fra andre aviser