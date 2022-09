GRATISKAFEEN: Camilla Schaaning Larsen er initiativtager til Ressurskafeen. Her deles det også ut matkasser fra Matsentralen.

Advarer om familier som sliter: − Dette forplanter seg

Rentehopp, høye strømpriser og økte matpriser gjør at flere organisasjoner som deler ut gratis mat nå slår alarm.

– Vi merker en massiv endring etter den kraftige prisstigningen på blant annet matvarer: Familier og husholdninger som har levd på marginene, kommer nå til våre medlemsorganisasjoner for å få maten vi deler ut, sier leder Per Christian Rålm i Matsentralen til VG.

Han forteller at Frelsesarmeen, Blå Kors, Caritas og andre som deler ut gratis mat forteller om om foreldre som spiser lite de siste dagene før utbetalingene.

– De melder til oss at det i enkelte grupper er reell nød og sult.

BEKYMRET: – Lokale medarbeidere oppfatter at det i enkelte grupper er reell nød og sult, sier Per Christian Rålm, daglig leder i Matsentralen.

Camilla Schaanning Larsen som leder Ressurskafeen på Nesodden, ser det samme. Denne uken bekreftet hun på et møte med kommunens politikere at også mange som er i jobb, trenger matkasser.

Torsdag kom et nytt rentehopp, samtidig har mange fått store strømkostnader og matprisene er økt kraftig.

Schaanning Larsen advarer mot å la situasjonen utvikle seg.

– Det handler om at folk er sultne. Når man er sulten, kan man bli aggressiv. Man kan bli sykemeldt og få behov for fastlegetjenester og etter hvert NAV. Dette forplanter seg. Det må stoppe før det kommer så langt.

Hun sier at krisen som rammer nå, også rammer familier med ganske grei økonomi.

– Vi møter dem, de sover dårlig, mange bærer på skam. De må få hjelp, ingen er tjent med at dette får utvikle seg, sier Schaanning Larsen.

Schaanning Larsen sier at de som har minst ofte beskriver en kronisk avmaktsfølelse.

– Jeg er redd for at pessimismen vil forplante seg i lokalsamfunnet. Vi hjelper rundt 120 barnefamilier i måneden og gir folk verdighet når de trenger det. Det kan være sykdom som gjør at de plutselig får økonomiske problemer.

Dyrere mat

VGs Matbørs, som ble publisert sist helg, viser at enkelte matvarer som folk flest handler, er blitt 30–60 prosent dyrere det siste året. Matkurven VG tester har i løpet av ett år blitt 11 prosent dyrere.

Per Christian Rålm i Matsentralen, sier det er mange forskjellige grunner til at folk får det ekstra vanskelig i tider med kraftig prisstigning.

– En del grupper lever på omtrent det samme som de gjorde for ni år siden. For eksempel er den økonomiske støtten til flyktninger i liten grad justert siden 2014. Vi får tilbakemeldinger om at de er særlig utsatt. Alt de har brukes på mat til barna, sier Rålm.

Uføre, enslige forsørgere, studenter, minstepensjonister og andre grupper med svak økonomi blir også hardt rammet.

– Matbudsjettet er det første som ryker. Det innebærer at medlemmene våre på landsbasis opplever en helt annen kamp om overskuddsmaten vi klarer å distribuere gratis. Siden behovet er økt så kraftig, kunne vi delt ut dobbelt så mye mat, sier Rålm.

Stønadene til enslige flyktninger i ordinært mottak ble i 2014 kuttet fra 3260 kroner. I dag er stønaden 2688 kroner. Dette gjelder beboere i mottak med selvhushold. Det vil si at de har tak over hodet, men selv skal betale mat og det de ellers trenger.

KLARE TIL MATUTDELING: I ettermiddag ble det delt ut matposer hos Caritas i Trondheim. Bak skrivebordet: Daglig leder Tari Barakeh og prosjektleder Amanda Nilsen Ervik. Frivillige rundt dem er Willian, Rafael, Anahir og Sylwia.

– Minstepensjonister og uføre

Amanda Nilsen Ervik i Caritas Trondheim, ser nøden på nært hold. Organisasjonen deler ut 225 matposer hver uke.

– Vi ser i hovedsak lavinntektsfamilier. Mange er innvandrere, en del kommer fra mottakene. For øyeblikket har vi ikke kapasitet til å gi noe til alle, men deler gjerne mat til flere dersom vi får midler til tiltaket.

Tilbudet om gratis mat brukes også av en gruppe bosatte, eldre eller uføre flyktninger som aldri har tjent opp rettigheter gjennom arbeidslivet.

– I tillegg legger vi merke til økt pågang fra norske minstepensjonister og uføre, der mange forteller oss at økonomien ikke strekker til. Det er snakk om flere grupper som sliter med å få endene til å møtes og som fortjener større oppmerksomhet, sier Nilsen Ervik.

– Kronisk avmaktsfølelse

Ressurskafeen på Nesodden er både et gratis møtested og gratisbutikk som drives i kommunale lokaler med økonomisk støtte fra blant annet Viken, Gjensidigestifteksen og Kirwanis. Hver onsdag deles det ut matkasser. Antallet som trenger hjelp, øker.

GRATIS: Solveiga er en av de faste frivillige på Ressurskafeen. Hun henter matkasser og organiserer kafeen. Klær er også gratis.

På et folkemøte om fattigdom denne uken, advarte Schaanning Larsen mot å la situasjonen utvikle seg.

– Kommer godt med

Annenhver onsdag henter Sondre Bjørklund matkasse på Ressurskafeen.

– En matkasse i måneden hjelper godt på familieøkonomien. Den gjør at vi slipper å være bekymret. Vi får endene til å møtes, sier sørlendingen.

Han er ufør, men jobber noen timer i uken som støttekontakt. Han hjelper også til med å sortere varer på kafeen.

HJELPER GODT: Sondre Bjørklund og gutta hans er innom Ressurskafeen på onsdagene. – Alle kommuner burde hatt et slikt tilbud, sier han.

Kona jobber på SFO og som assistent i skolen. En av sønnene går på skole, en i barnehagen. De er en familie som merker at alt er blitt dyrere.

– Vi flyttet hit for å komme nærmere familien til kona mi. Nå har vi dem rundt oss på alle kanter, det er veldig fint. Men vi har bodd på Sørlandet og fikk økonomisk sjokk da vi flyttet hit. Det er ikke mulig for oss å kjøpe bolig her nå. Vi leier for 13.000 kroner i måneden pluss strøm og trives godt. Men vi flytter snart til en annen leilighet til samme pris. Der er strøm inkludert og det er en trygghet, sier Bjørklund, som sier gratiskafeen betyr mye for veldig mange.

Her er kaker og kaffe, brukte klær og leker. Sondres treåring har falt for en leke og pappa kan uten å tenke på hva den koster si: – Ja, den kan du få!

ETTERLYSER MYNDIGHETENE: – Det er ikke matvarebransjen som skal løse fattigdomskrisen. Vanskeligstilte grupper faller helt utenfor ordninger. Vi representerer et sikkerhetsnett basert på frivillighet og opplever en voldsom mobilisering, sier Per Christian Rålm.

Statssekretær: Justert i tråd med prisvekst

Statssekretær Tomas Norvoll i Arbeids- og inkluderingsdepartementet skriver i en e-post til VG at satsene for økonomisk hjelp til vanskeligstilte, er justert i tråd med forventet prisvekst i revidert nasjonalbudsjett for 2022.

– Vil regjeringen øke de laveste satsene for flyktninger og andre vanskeligstilte, slik at de blir i stand til å kjøpe nok mat?

– Satsene er veiledende. Kommunene har ansvar for sosialhjelpen og har både rett og plikt til å gjøre individuelle vurderinger i hver enkelt sak.