Drama på trikken i Oslo: − Shit, han har kniv!

Det var medpassasjerer som overmannet gjerningspersonen med kniven. Vitner inne på trikken forteller at folk var raske til å reagere.

Tirsdag kveld fikk politiet melding om en knivstikking på trikken på Grefsen.

Da de ankom stedet hadde passasjerene allerede kontroll på gjerningspersonen. Det var noen dramatiske minutter.

– Folk begynte å skrike

Juan Moreno (36) var en av de mange passasjerene som raskt forsto at noe pågikk fremme i trikken.

– Jeg hørte etter hvert at folk begynte å skrike, da ble jeg bekymret, forteller Moreno.

Ifølge Moreno satt personen som fikk sårskadene nær mannen med kniven. Ifølge politiet fikk den fornærmede mannen mindre sårskader og er nå kjørt til legevakt.

VITNE: Juan Moreno (36) ble vitne til hendelsen inne på bussen.

– Det var tre personer som prøvde å overmanne ham. De klarte å ta fra ham kniven og få ham ned på gulvet. Så holdt de han på gulvet i tre til fire minutter før politiet kom, forteller Moreno videre.

– Folk var raske med å overmanne ham og ta fra han kniven.

Skal ha hatt tapetkniv

Også Thea Kristina Espedal (22) var også til stede på trikken. Hun forteller at en guttegjeng er blant dem som legger merke til kniven.

– De var helt sånn «Shit, han har kniv!», sier Espedal.

KONTROLL: Nødetatene på stedet etter knivstikking på trikken. De har kontroll på antatt gjerningsperson.

Hun forteller at passasjerer reagerte raskt og at knivstikkingen kom brått på.

– Helt uprovosert.

– De reagerte veldig kjapt på at noen ville stoppe ham, fortsetter hun.

Begge vitnene VG har snakket med har beskrevet at mannen hadde en tapetkniv.

– Han gikk for halsen

Espedal forteller at hun oppfattet det som at mannen forsøkte å treffe halsen til personen som nå er skadet, men at han traff øret.

–Han gikk for halsen, så det kunne blitt kjempealvorlig, fortsetter hun.

Espedal forteller at skadene kunne blitt langt verre dersom ikke alle som grep inn gjorde en innsats.

DRAMATISK: Thea Kristine Espedal (22) forteller om dramaet.

Havnet midt i basketaket

Espedal forteller at hun forsøkte å distrahere gjerningspersonen og havnet midt i basketaket. Kjæresten hennes dro henne tilbake.

– Og da er det noen fra lenger bak i bussen som kommer frem, og begynner å ta tak i han, forteller hun.

– Også legger de han i bakken, og da er han truende, forsetter kvinnen.

Espedal forteller at hun deretter hjalp til med å ta seg av mannen som hadde fått sårskadene.

Politiet berømmer innsatsen

Flere ganger tirsdag kveld har politiet berømmet passasjerene for å ha overmannet gjerningspersonen.

– Vi hadde enheter ganske raskt på stedet. Da viser det seg at det er passasjerer på trikken som har gjort en veldig god innsats og fått kontroll på mistenkte, sier innsatsleder i Oslo politiet, Kristoffer Bang.

– De ligger oppå vedkommende som er utagerende, fortsetter Bang.

Da politiet ankom hadde passasjerene allerede kontroll på mannen. Gjerningsmannen er tirsdag kveld kjørt til arresten.

DRAMA: Her overmannes gjerningsmannen av det som er ut som to personer inne på trikken i Oslo.

