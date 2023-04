Bråstoppet foran russebil: − Fremstår som en bevisst handling

En 51-årig mann har blitt fratatt førerkortet etter å ha bråstoppet foran en russebil. To personer ble skadet.

Nødetatene rykker ut etter melding om en trafikkulykke i Stavanger.

– En russebus er involvert. Bussen har fått en bråstopp og to personer har falt i bussen. De fremstår ikke alvorlig skadet, skriver politiet.

Det befant seg 24 personer i bussen, og det var både russ og foreldre, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen.

– Det var en personbil som svingte inn foran og bråbremset. Da måtte russebussen bråbremse og flere ble kullkastet inne i bussen. Dette kan fremstå som en bevisst handling. Mannen som kjørte inn foran, en 51-åring, var beruset og har fått førerkortet beslaglagt, sier Fenne-Jensen.

– De to skadede er foreldre, og det fremstår ikke alvorlig. Mannen vil bli anmeldt for brudd på veitrafikkloven og for ruskjøring. Han ble målt til en promille på 1.

Han sier politiet fikk beskrivelse og stoppet mannen rett etterpå.

I en oppdatering skriver politiet på Twitter at sjåføren av russebussen er gitt bruksforbud i påvente av kontroll hos Statens Vegvesen.

– Flere av setebeltene i bussen fungerte ikke som de skal.