SER DU LIKHETEN? Ola Elvestuen har ryddet på et loft - det endte i bildeauksjon.

Auksjonerte bort gamle modellbilder av seg selv: − Jeg hadde ikke penger

En heldig person stakk av med profesjonelle og eksklusive modellbilder av Venstre-politikeren Ola Elvestuen.

Under helgens landskonferanse på Stjørdal, auksjonerte partiet Venstre bort flere opplevelser og objekter til inntekt for valgkampen. Blant annet kunne du by på en gjesteopptreden i podkasten «Sikre kilder i Venstre» og Guri Melbys grønne valgkjole.

En annen som har valgte å donere noe til auksjonen, var den tidligere klima- og miljøministeren Ola Elvestuen. Han har børstet støvet av bilder fra hans tidligere modellkarriere.

– Disse er det ingen som har sett på 25 år. Bildene har ligget på et loft på Nordmøre, sier stortingsrepresentanten.

BLAKK: Pengene skal gå til Venstres valgkamp.

– Jeg var helt blakk

Elvestuen forteller at bildene er tatt våren 1994. Etter en tur til New York og Mellom-Amerika, kom Elvestuen blakk tilbake til Norge. Han visste ikke hva han skulle gjøre og trengte penger.

– Jeg hadde ikke penger. Jeg var jo helt blakk, forteller han.

Elvestuen valgte derfor å oppsøke et modellbyrå.

– Det var noen i New York som sa jeg burde prøve det, så da tok jeg kontakt med et byrå her hjemme. Så lagde vi denne porteføljen. Vi tok noen bilder ute på øyene i Oslofjorden, forteller Elvestuen.

– Kan du huske hvor mye du fikk betalt for bildene?

– Disse bildene måtte jeg betale for, sier han, og legger til at bildene var for å få noen bilder i porteføljen hans.

90-TALLET: Da Ola Elvestuen var i midten av 20-årene hadde han flere modelloppdrag.

– Ikke lang karriere

55-åringen forteller at han blant annet har vært modell for Telenor, men innrømmer dog at modellkarrieren ikke varte lenge.

– Et halvt år etter meldte jeg meg inn i Venstre.

Bildene som ble auksjoner bort er eksklusive originale bilder fra Elvestuens modellportefølje.

Vinnerbudet havnet på 2573 kroner.

Før auksjonen stengte fikk Elvestuen spørsmål om hvor mye han trodde bildene ville gå for. Da svarte han:

– Nei, det vet jeg ikke.