FRI SOM EN FUGL: Uglen fløy av gårde da den ble sluppet fri. Underbrannmester Christian Sløtt tok uglen ut av pipen i stuen.

Ugle satt fast i pipe: − Den var litt sotete

Skjærtorsdag fikk brannvesenet et noe uvanlig oppdrag.

– Det er første gangen jeg har opplevd dette, sier brannmester Per Ivar Brynestad til VG.

Torsdag klokken 12.22 fikk Øvre Romerike Brann og redning melding om at en ugle satt fast i en pipe i en enebolig i Eidsvoll.

Boligeierne trodde uglen ville klare å komme seg ut på egen hånd, men de endte til slutt opp med å ringe brannvesenet for å få hjelp med å redde den ut.

– Uglen kom dit i går. De hørte flaksing i pipen, og satte frem en eske, men den kom seg ikke ut, sier Brynestad.

Det var Romerikes blad som omtalte saken først.

REDDET: Uglen var tilsynelatende uskadet.

En brannkonstabel gikk opp på taket og sendte en kjetting ned i pipen, for å få fuglen nærmere sotluken.

– Da fløy uglen litt opp, men ikke nok til å komme seg ut. Til slutt kom den ned til sotluken i stuen, slik at vi fikk løftet den pent ut på terrassen og sluppet den fri.

Uglen var tilsynelatende uskadet, og fløy av gårde etter at brannvesenet hadde knipset noen bilder.

– Den var litt sotete, men den var rolig og fin. Jeg er glad for at det endte så bra. Det var et veldig koselig oppdrag, sier Brynestad.

I videoen under kan du se et annet ugledrama som utspilte seg i bilen til Aaron Lindley.

Info Ugler De fleste artene er nattaktive og det er derfor ikke så ofte vi ser ugler.

På ettervinteren har vi imidlertid gode muligheter til å komme i kontakt med flere av artene.

Ugler lever hovedsakelig av små pattedyr og fugler, og de fleste arter jakter i mørket. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

