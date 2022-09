BRANT KRAFTIG: Bilde fra Karasjok natt til tirsdag.

Brann i det gamle herredshuset i Karasjok

Flere ble evakuert etter en brann i det gamle herredshuset i Karasjok som det tok mange timer å få kontroll på.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Det er det gamle herredshuset som har brent, det ligger vegg i vegg med samfunnshuset, sier varaordfører John Nystad (Samefolkets Parti) til VG.

Han er leder av sivilforsvaret i Karasjok og var selv med i slukningsarbeidet i natt. Hva som forårsaket brannen er ikke avklart.

– Det blir bare gjetning, vi aner ikke brannårsaken, sier Nystad som var med å levere vann fra elven som ligger 200 meter unna brannstedet.

Han forteller at det det var noen få kontorlokaler som var i bruk i huset.

– Det var lite aktivitet ut over det. Huset er ikke nedbrent, men innvendig har nok brannen gjort store skader. Det er sannsynligvis tapt, sier Nystad.

– Vi samarbeidet med brannvesenet i vår nabokommune i Finland 17 km unna. De kom med to brannbiler for å hjelpe til med sine mannskaper og det kom også to røykdykkere fra nabokommunen Porsanger, sier Nystad og legger til at de er veldig takknemlige for samarbeidet over både kommune- og landegrenser.

Politiet i Finnmark rykket ut til brann det gamle herredshuset i Karasjok.

– Det brenner fra annen etasje og det er åpne flammer. Helsevesenet evakuerer beboere fra området ved åstedet, lød den første meldingen fra politiet i Finnmark på Twitter.

– Vi kan fortsatt ikke melde kontroll. Brannen kan ta seg opp, så dette blir en langvarig aksjon, som det allerede har vært, sier vaktleder Jarleif Sørensen på 110-sentralen til VG like før klokken 04 tirsdag.

Klokken 04.30 melder brannvesenet kontroll, skriver NTB.

Sørensen forteller at brannvesenet fikk forsterkninger fra Porsanger, og fra Karigasniemi i Finland.

– I tillegg er sivilforsvaret her, og alt av tilgjengelig mannskap i Karasjok.

Operasjonsleder for politiet i Finnmark bekrefter til VG at ingen mennesker er kommet til skade eller er savnet etter brannen.

Sørensen fortalte tidligere til NTB at de fikk melding via en automatisk brannvarsler klokken 23.53.

– Kort etter ringer en nabo og forteller at det er åpne flammer på stedet.

Politiet skrev i en oppdatering tidligere i natt at beboere i området rundt om å lukke vinduene på grunn av spredningsfare og røykutvikling i østlig retning.

– De tilstøtende byggene er evakuert, og i samråd med brann har vi vurdert at det er tilstrekkelig å be folk i husene lenger unna i østlig retning om å lukke vinduene.

Det gamle herredshuset i Karasjok er en toetasjes trebygning.

RETTELSE: VG skrev først at det var brann i samfunnshuset i Karasjok. Det er ikke riktig, det var det gamle herredshuset som brente.