MC-eier varetektsfengslet etter å ha blitt tatt av politiet for 107. gang

En ivrig motorsyklist uten førerkort ble torsdag varetektsfengslet i en måned etter at han ble siktet av politiet for kjøring uten førerkort for 107. gang.

NTB

41 av gangene mannen er blitt stanset har han kjørt i ruspåvirket tilstand. Det gjorde han også denne gangen.

– Politiet mener det er nødvendig at han tas ut av trafikken, sier politiadvokat Julie Charlotte Aaheim ved Enhet sentrum til Avisa Oslo.

Torsdag ble mannen fremstilt for varetektsfengsling.

– At noen blir fengslet i trafikksaker er sjeldent. Vi begrunner dette med gjentakelsesfare, sier møtende aktor, politiadvokat Vegard Gjertsen.

Ifølge Gjertsen er den siktede mannen tidligere domfelt mellom 25 og 30 ganger for brudd på vegtrafikkloven. En politipatrulje ble oppmerksom på motorsykkelen 24. juni og sjekket registreringsnummeret.

Det viste seg at det var bruksforbud på sykkelen, at mannen var ruspåvirket og at han ikke hadde førerkort.

Retten tok påtalemyndighetens begjæring til følge, og fengslet mannen i fire uker.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post