PÅ STRANDA: Her er May Irene Eliassen sammen med ektemannen, som nå er siktet for å ha drept henne. Han erkjenner ikke å ha gjort noe galt, og sier at han prøvde å hjelpe sin syke kone.

Venn reagerte før May Irene døde: − Hvordan i all verden?

ØRLAND (VG) En venninne av ekteparet Eliassen stilte mange spørsmål da May Irene ble innlagt med overdose i februar. May Irenes ektemann skal også ha spurt henne om hodepinetabletter.

I et lite grått hus, i enden av en smal grusvei, bodde ekteparet Eliassen.

For en del år tilbake, da begge var blitt pensjonister, flyttet de fra Trondheim og ble fastboende på hytta, som ligger idyllisk til i havgapet i Ørland kommune.







På husveggen henger det rosa blomster, i blomsterbedene ligger det hageredskaper, og langs veggen står det to hvite stoler.

Men nå er inngangsdøren forseglet og eiendommen sperret av med politibånd.

4. juli ble mannen i huset pågrepet og siktet for å ha forgiftet og drept sin kone May Irene Eliassen. Politiet mistenker at han forgiftet henne med et sterkt smertestillende medikament.

Politiet har også pågrepet to andre menn, som de mener at ektemannen skal ha kjøpt medikamenter av.

Ektemannen nekter for å ha noe med konas dødsfall å gjøre.

Han har forklart til politiet at det var kona May Irene som ønsket å bruke medikamentene, og at han prøvde å hjelpe sin svært syke kone.

HUSET: Det var her i dette huset at kvinnen døde.

Varsel på sykehuset

Det var i februar at det mulige forgiftningsdramaet startet:

Da ble 73 år gamle May Irene ble fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim.

Eliassen hadde fått i seg en overdose med et sterkt smertestillende medikament. Hun overlevde fordi hun fikk rask helsehjelp, men det var noe som ikke stemte.

Kvinnen som bodde avsidesliggende til, og som var gift med en mann i 60-årene, nektet for å ha inntatt det sterkt smertestillende stoffet.

Hun mente at noen hadde forsøkt å ta livet av henne, men politiet startet ikke etterforskning.

Sykehuset varslet politiet. De kunne ikke utelukke at noen andre hadde gitt henne den ukjente mengden av det sterkt smertestillende stoffet.

– Sett i lys av den kunnskapen vi har i dag, så burde vi foretatt nærmere undersøkelser den gangen. Men med den kunnskapen vi hadde i februar, ble det vurdert at ikke var grunnlag for å iverksette videre etterforskning, sier politiadvokat Anette Strøm Røsholdt til VG.

May Irene Eliassen ønsket heller ikke å anmelde forholdet, ifølge politiadvokaten.

SPERREBÅND: I juli var eiendommen sperret av.

Nå er saken fra februar gjenopptatt, og politiet etterforsker den som et mulig drapsforsøk.

– Det må tas en evaluering av saken når den er ferdig etterforsket, hvor man også ser på politiets håndtering av saken fra februar, sier politiadvokaten.

– Overdose morfin

I Ørland møter VG en venninne av ekteparet. Hun ringte til May Irene da hun lå på sykehuset i februar.

– Hun sa at hun var på St. Olavs og at det hadde skjedd noe forferdelig, men at jeg kunne snakke med ektemannen, sier venninnen som ønsker å være anonym.

– Han fortalte at May hadde fått i seg en overdose morfin. Da spurte jeg hvordan i all verden hun hadde fått i seg det, sier venninnen.

Uker og måneder gikk, og venninnen fortsatte å treffe ekteparet.

Hun reagerte på flere ting:

May Irene var stillere og virket sløvere enn vanlig. Dette selv om venninnen visste at hun tok medisiner for Parkinsons sykdom. Flere bekjente VG har snakket med, har reagert på det samme.

REAGERTE SELV: May Irene Eliassen skal selv ha sagt på sykehuset at hun ikke hadde inntatt noen sterke smertestillende.

Men det venninnen reagerte særlig på, var at ektemannen spurte henne om hun hadde hodepinetabletter.

– May satt i bilen, og så kom han opp til meg og lurte på om jeg hadde hodepinetabletter. «Jeg har Paracet», sa jeg, men da svarte han det var nok for svakt for May, sier venninnen.

29. juni i år skjedde det som fremstår som en reprise fra innleggelsen i februar.

Ektemannen har forklart til politiet at han fant kona bevisstløs i en stol i stuen, at han varslet ambulansen og forsøkte førstehjelp.

HAVGAPET: Ekteparet bodde ute i havgapet i Ørland kommune.

Men denne gangen sto ikke livet hennes til å redde.

Akkurat som i februar, hadde Eliassen fått i seg en overdose med et sterkt smertestillende preparat.

Venninnen forteller at ektemannen ringte samme kveld som kona døde.

– Han sa at «det har skjedd igjen». Jeg fikk helt sjokk. Tidligere hadde han jo sagt morfinoverdose, sier venninnen.

PREGET: Venner av ekteparet er preget etter hendelsen.

Venninnen fortsatte å stille spørsmål, også dagen etter da ektemannen kom innom på besøk.

– «Men hvor har hun fått tak i dette da?» Det visste han ikke, men han hadde sine mistanker, sa han. «Har du sjekket kontoen hennes, da?» Nei, det var ikke noe sak, fordi de hadde atskilt økonomi, sa han. Men May hadde tidligere sagt til meg at det var han som styrte med økonomien deres, sier venninnen.

Kvinnen forteller at hun aldri så ekteparet hver for seg, så hun stusset ekstra over hvordan May Irene kunne ha fått i seg en overdose uten at ektemannen visste det.

Nå vil hun bare at sannheten skal komme frem.

VAKKERT: Det er vakker natur i Ørland kommune.

– Svært belastende

Ektemannens forsvarer, Kristina Jørgensen, har fått forelagt opplysningene i denne saken.

– Jeg ønsker ikke å gå ut med hvilket type stoff det skal være tale om, før politiet gjør det, sier Jørgensen.

Hun forteller at siktede eller er enig i vennens beskrivelser.

– Kona er over tid blitt stillere, hatt vansker med talen og hatt et funksjonsfall. Dette har sammenheng med hennes diagnose, sier Jørgensen til VG.

Hun forteller at ektemannen har medvirket til å fremskaffe medikamentene som hans kone skal ha inntatt.

– Hans kone var alvorlig syk og medikamentene ble skaffet etter hennes ønske, sier Jørgensen.

Utover dette erkjenner mannen ingen skyld.

– Han beskriver en fortvilet situasjon hvor han ønsket å hjelpe sin kone, på den måten hun ønsket. Han hadde ingenting med sin kones inntak av medikamentene.

Han beskriver situasjonen som svært belastende.

– Først mister han sin kone, deretter blir han siktet i saken. Siktede selv og nærstående beskriver et nært og kjærlig forhold mellom siktede og hans kone. Han har ingen relasjon til de to andre siktede i saken, utover at den kontakten han hadde med de for å fremskaffe medikamenter, sier advokaten til VG.

