Politipatrulje angrepet med hjullaster: − Jeg tenker på hvordan det er å bli spiddet

Politibetjenten som skjøt og drepte Hans Arne Nystad (49), trodde han skulle dø da bonden angrep politipatruljen med hjullaster.

Kortversjonen En politibetjent i 20-årene er mistenkt for drap, etter at han skjøt og drepte bonden Hans Arne Nystad i Sør-Troms i desember 2022.

Nystad hadde selv hadde ringt AMK for å få helsehjelp.

To politibetjenter rykket ut, og Nystad angrep dem med en hjullaster.

Politibetjenten skjøt 18–19 skudd mot Nystad, som døde i førerhuset.

Saken etterforskes av Spesialenheten for politisaker. De undersøker om bruken av skytevåpen var nødvendig og forsvarlig. Samtidig vurderes det om betjentene befant seg i en lovlig nødvergesituasjon.

Hans Arne Nystad etterlater seg tre barn. Deres bistandsadvokat John Christian Elden har uttalt at det for dem er uforståelig at det kunne oppstå en situasjon som medførte at Nystad ble drept. Vis mer

Politibetjentene anslår at det tok mindre enn tyve sekunder fra de svingte inn på gårdstunet til Nystad lå død i anleggsmaskinens førerhus.

Politimannen i 20-årene er mistenkt for drap etter hendelsen i Lavangen i Sør-Troms natt til 9. desember i fjor.

– Hvis ikke dette blir gjort, overlever vi ikke, sier politibetjenten at han tenkte, før han løsnet 18–19 skudd med tjenestepistolen.

Politimannen og hans kvinnelige kollega forteller i dag om den dramatiske utrykningen til fagbladet Politiforum.

Videoen over viser Politiforums opptak fra rekonstruksjonen til Spesialenheten SpesialenhetenEn uavhengig og riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet, som behandler anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten. for politisaker, som ble foretatt på åstedet 7. februar i år.

DREPT: Hans Arne Nystad (49) ble skutt av politiet hjemme i Lavangen i Troms.

Hans Arne Nystad drev slektsgården alene, med nær 130 storfe og ammekyr og 60 sauer. På si kjørte han grus og pukk fra eget grustak.

Før midnatt torsdag 8. desember ringer han selv til Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) for å få helsehjelp.

To unge politibetjenter rykker ut på overtid for å bistå ved oppdraget.

Til Politiforum PolitiforumPolitiforum er fagbladet til Politiets Fellesforbund. Bladet er redaksjonelt uavhengig. forteller de hvordan de opplevde dramaet:

Huset er opplyst da politipatruljen svinger inn på tunet. En hjullaster er i bevegelse, 50–60 meter foran politibilen.

Sklir og faller

Idet den kvinnelige politibetjenten skal rygge bak en garasje, senker føreren gaflene på anleggsmaskinen og kjører rett mot politibilen.

– Gaflene er senket til en høyde som vi begge oppfatter vil gjøre at de treffer oss i brystet, sier politimannen til Politiforum.

Han hopper ut mens bilen er i bevegelse, men sklir og faller langflat.

– Når jeg detter, tenker jeg at «nå dør jeg», sier politimannen til fagbladet.

Politikvinnen sitter fremdeles i førersetet.

REKONSTRUKSJON: Spesialenheten for politisaker gjenskapte dramaet 7. februar.

Hun stanser bilen, slik at makkeren ikke blir kilt fast under døren. Politimannen kommer seg opp, trekker pistolen og løper bakover.

Når han snur seg, har den 20 tonn tunge hjullasteren truffet politibilen. Gaflene treffer Volvoen ved drivstoffinntaket og passasjerdøren.

– Alt begynner å gå i sakte kino. Jeg tenker på hvordan det er å bli spiddet. Om det tar lang tid før jeg dør, sier politikvinnen til Politiforum.

Hjullasteren skyver politibilen bortover og over på siden.

Skyter i bevegelse

– Da er min neste frykt at han bare skal kjøre over meg og bruke alle tonnene til rett og slett å mose bilen, sier politikvinnen.

Samtidig hører hun at det blir avfyrt skudd. Så blir alt stille.

1 / 2 REKONSTRUKSJON: Spesialenheten for politisaker gjenskapte dramaet 7. februar. REKONSTRUKSJON: Spesialenheten for politisaker gjenskapte dramaet 7. februar. forrige neste fullskjerm REKONSTRUKSJON: Spesialenheten for politisaker gjenskapte dramaet 7. februar.

Politipatruljen var ikke bevæpnet for dette oppdraget, men underlagt generell bevæpning. Politimannen sier at han skyter i bevegelse.

– Når siste skudd er skutt, oppfatter jeg at hendelsen er stanset, i hvert fall midlertidig, sier politimannen til Politiforum.

Han hjelper kollegaen med å klatre ut av politibilen. Hun er i sjokk, men uskadet. Så løper han til hjullasteren og fastslår at føreren er død.

ÅSTEDET: Bildet tatt dagen etter drapet viser kulehullene i førerhuset.

– De skal få lov til å ha sin virkelighetsforståelse. Den eneste som kunne sagt dem imot, er drept, sier advokat John Christian Elden til VG.

Han er bistandsadvokat for Hans Arne Nystads etterlatte.

– De tekniske sporene og rekonstruksjonen gjorde likevel at Spesialenheten så grunnlag for drapsmistanke. Det har vi forståelse for, med det antall skudd som ble avfyrt, inkludert omladning av våpenet, sier Elden.

Politimannen som skjøt, sier til Politiforum at han har gått gjennom hendelsen mange ganger.

– Jeg ser ikke noe alternativ, eller noe som kunne ha blitt gjort annerledes. Det var det jeg måtte gjøre, ellers hadde vi blitt drept.

1 / 4 BONDE: Hans Arne Nystad forer kyrne på sommerbeite i fjor. BONDE: Hans Arne Nystad forer kyrne på sommerbeite i fjor. forrige neste fullskjerm

Spesialenheten for politisaker har etterforsket saken. Ifølge Elden er det Riksadvokaten som endelig avgjør om politimannen skal tiltales for drap.

Ifølge Spesialenheten har det vært særlig viktig å få belyst om politiets bruk av skytevåpen og et større antall avfyrte skudd var nødvendig og forsvarlig.

Enhetens etterforskere har også vurdert om politipatruljen befant seg i en strafferettslig nødvergesituasjon, da skuddene ble avfyrt.

Hans Arne Nystad etterlater seg tre barn.

Bistandsadvokat John Christian Elden har sagt at det for dem er uforståelig at det kunne oppstå en situasjon som medførte at faren ble drept.

Aktiver kart