Stabssjef: − Nest verste flom i Voss i moderne tid

VOSS (VG) Et klasserom i kulturhuset på Voss er rammet, og på et av hotellene i sentrum vasser resepsjonisten i vann.

Flere veier er stengt på Vestlandet – og skadene er omfattende etter flommen som har rammet Vestlandet det siste døgnet.

Tor Halvorsen, stabssjef i Innbyggerservice i Voss herad, sier i en pressemelding litt før kl. 10 lørdag at dette er den nest verste flommen i moderne tid på Voss.

– Og trolig den verste på Evanger. Vangsvatnet kulminerte mellom klokken 04.00 og 05.00 lørdag morgen, sier han og opplyser at det ligger om lag 30 centimeter under nivået for 2014-flommen.

Halvorsen sier at folket i Voss herad fortsatt må være forsiktige, fordi det fremdeles er svært høy vannføring og fare for jordras.

– Det vil fortsatt gå mange timer før vannet har trukket seg tilbake, sier Halvorsen og opplyser at den kommunale kriseledelsen skal ha nytt møte klokken 14.00.

– Vi vil bruke dagen i dag til å skaffe oss oversikt over skadene.

Kulturhuset i Voss er rammet av vannmengdene. VG fikk lørdag morgen komme inn i bygget, der man i et klasserom på bakkeplan vasser i vann.

INNE: Her se vi et klasserom i kjelleren i Kulturhuset lørdag morgen.

Også hotellet Park Inn er berørt. Resepsjonist Veronica Skeie står til vann opp på leggen når hun tar imot VG.

– Da vi så dette steg så fort som det gjorde, så kom restaurantsjefen og servitører og begynte å åpne dører og flytte på ting. Så kom vekterne til slutt også, forteller Skeie.

– Vi er glade for at ikke det ble mer enn det ble, selv om det er trist likevel, sier resepsjonisten – som forteller at hotellet ble enda hardere rammet i 2014.

PARK HOTELL: Her står resepsjonist Veronica Skeie i resepsjonen lørdag morgen.

Vinkjelleren, som tidligere er omtalt av Dagens Næringsliv som en av verdens beste, ble sikret. Skeie opplyser at flere tusen flasker med vin er flyttet på for ikke å bli rammet av flommen.

Nattklubben ble stengt fredag kveld, etter anbefaling fra politiet.

Resepsjonisten forklarer at flere saler på hotellet har fått gulvene ødelagt av vann.

– All vannet har havnet under gulvene, sier hun.

– Mange arrangementer må nok avlyses om vi ikke finner en plan B. Tingene er reddet, men vannet må ut.

GULVSKADER: Veronica Skeie inne på hotellet.

Senket skuldrene i natt

Politiet opplyste til VG grytidlig lørdag morgen at politiet da ikke var dypt inne i arbeidet.

– Flomtoppen på Voss, der det store trøkket har vært, kan se ut som det er nådd, uttalte operasjonsleder Jørgen Ommedal.

– Krisestaben begynte å senke skuldrene kl. 04 i natt. Vi skal ha et statusmøte nå kl. 09.00, forklarte han.

– Siden det ikke er direkte fare for liv og helse, er vi mer en støtte til de kommunale ressursene.

OVERSVØMT: Sånn så det ut lørdag morgen.

Vaktleder Jakob Håheim i Voss kommune sier til BT lørdag morgen at «det er mye skader og store ting som har skjedd».

– Vi må få oversikt når det blir lyst, sier han til avisen.

Les også Uvær på Vestlandet: E16 stengt flere steder på grunn av flom Politiet ber beboere i utsatte områder være varsomme og unngå å ferdes utendørs med mindre det er strengt nødvendig.

Brannvesenet og sivilforsvaret har gjennom hele natten jobbet på spreng for å få kontroll på vannet.

– Det jobbes nå for å sikre verdier, deriblant med å hindre inntrenging av vann i Kulturhuset. Noen skader vet vi at det er allerede. Vi vet mer utover dagen, når vannet trekker seg tilbake, forklarte operasjonsleder til VG.

Hvor store materielle skader det er på bygninger og annet generelt i området, er for tidlig å si.

– Kommunen må etter hvert vurdere skader på infrastruktur, veier og jernbaner.

Stengte veier

NTB melder at vannet fortsatt fører til stengte veier. Ved 7-tiden kom det melding om to nye stengninger av fylkesveier, Gjernesvegen og veien ved Voss gymnas.

E16 mellom Bulken og Voss er fortsatt stengt, med riksvei 13 og fylkesvei 79 som omkjøring.

Flåmsbana er stengt på grunn av værforholdene, melder Bane NOR tidlig lørdag morgen.

I togtrafikken er strekningen Dale–Voss og Myrdal–Flåm fortsatt stengt på grunn av flommen. Vy vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, skriver NTB.

– Hvilke råd har politiet råd til folk i området?

– Vi har ingen konkrete råd, men det er fremdeles mye høyvann, så de bør holde seg unna elvestripene, sier operasjonsleder.

En bygning med 80 eldre mennesker mistet strømmen i natt, men politiet forteller at situasjonen ble tatt hånd om av brannvesenet, Røde Kors og krisestaben.

Brannvesenet evakuerte fem mennesker i går, men operasjonsleder har ikke hørt om flere evakuerte i løpet av natten.

– Det største trykket var i går kveld og i natt, sier Ommedal.

Overfor NRK har Voss-ordfører Hans-Erik Ringkjøb snakket om vannstand som nærmer seg 2014-flommen, og at det da ble skader for en halv milliard kroner.

MYE REGN: Sånn så Voss camping ut kl. 17.53 fredag.

Forsikringsselskapet If opplyser i en pressemelding at de innen kl. 08 lørdag morgen hadde mottatt 15 skademeldinger etter flommen.

– Det er pågang i morgentimene i dag av forsikringskunder som melder inn ødeleggelser, og vi venter at tallet på skader kommer til å stige en god del de nærmeste dagene. Det er alltid et visst etterslep av skademeldinger etter slike hendelser, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Han forklarer at det er stort spenn i skadene som varsles om, alt fra vann i kjelleren til vanninntrengning gjennom taket.