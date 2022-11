DRAP: Politiet har startet drapsetterforskning etter at en mann ble funnet død i en leilighet i Stavanger.

Klappjakt på drapssiktet mann i Stavanger – etterlyst i Norge og i utlandet

STAVANGER (VG) Politiet har startet drapsetterforskning etter at en mann ble funnet død i en leilighet i Stavanger. En drapssiktet mann i 30-årene er på frifot og etterlyst i utlandet.

Politiet fant lørdag kveld en mann i en leilighet i Stavanger. Mannen ble kort tid senere erklært død.

Den avdøde er en mann i 40-årene. Ifølge VGs opplysninger ble han skutt og utsatt for grov vold.







Politiadvokat Marita Hagen vil ikke bekrefte disse opplysningene, og sier at politiet ikke ønsker å si hva som førte til at mannen døde.

Politiet har jobbet med kriminaltekniske undersøkelser på stedet gjennom natten. Det er også søkt med hundepatruljer i området, og det er satt opp sperringer i området rundt åstedet.

Politiet opplyser at en mann i 30-årene er siktet i saken.

– Mannen er foreløpig ikke pågrepet, sier Hagen.

Ifølge Hagen er den siktede etterlyst både i Norge og i utlandet.

Både avdøde og siktede er kjent for politiet fra før og knyttes til narkotikamiljøet i distriktet, ifølge VGs opplysninger.

Politiet i Stavanger avholdt pressekonferanse i forbindelse med drapet søndag klokken 12.00.

– Det er gjennomført en rekke avhør av vitner, og dette fortsetter vi med. Det er gjennomført rundspørring i området og vi fortsetter med teknisk og taktisk etterforskning, sier Marita Hagen.

Bistandsadvokat Bent Endresen, sier til VG at den avdødes familie er preget etter gårsdagens hendelse.

– Familien er i dyp sorg. Det er en familie som holder godt sammen, så de er preget av situasjonen.

– Ikke fare for andre

Etterforskningen vil forsøke å avdekke om det har vært andre involverte, sier Hagen.

Hun vil ikke svare på om det var vitner som så hendelsen.

– Det er flere bevis i saken har gjort at vi fant at det var skjellig grunn til å mistenke siktede, sier hun.

Slik politiet ser det er det ikke fare for andre i Stavanger-området.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma uttalte lørdag kveld at det er omstendighetene på stedet som gjør at politiet etterforsker saken som et drap.

Ordfører i kommunen Kari Nessa Nordtun (Ap) skriver i en SMS til VG at kommunen er i kontakt med politiet.

– Vi er klare til å gi bistand så snart politiet ber om det, skriver hun.

POLITIHUND: Politiet er på stedet med store ressurser

Et vitne VG har vært i kontakt med forteller at han så fire-fem politibiler på stedet.

– Politiet har sperret av et stort område og har vakter rundt. De gikk på gravlunden med hund, og har lett i søppelkasser. Det har ikke vært mye aktivitet – de holdt på i en bakgård og har nå sluttet å søke med hund, fortalte vitnet klokken 22.10 i går kveld.

Politiet i Sør-Vest meldte først klokken 19.15 at de rykket ut til en alvorlig hendelse.

– Politiet er på stedet med store ressurser i forbindelse med en alvorlig voldshendelse. Det pågår politiarbeid på stedet. Kriminalteknikere er kalt ut, skrev politiet.

Stavanger Aftenblad meldte at politiet var til stede med fire patruljer på Vestre Platå og at en hundepatrulje søkte i nærheten på Eiganes gravlund.

Kriminalteknikere iført hvite beskyttelsesdrakter ble observert på vei inn i en bolig i området, og flere naboer ble avhørt av politiet, skrev NRK.

Rettelse: I en nyhetspush som omhandlet denne saken sendt klokken 11.42 den 13. november 2022, sto det at drapssaken skjedde «natt til i går». Det riktige er at politiet rykket ut til leiligheten, der mannen ble funnet, lørdag kveld.