AKSEPTERER KRAV: Presidentskapet på Stortinget godtar skattekravet etter pendlerboligsaken.

Pendlerboligene: Stortinget godtar straffeskatt

Presidentskapet på Stortinget dropper klage på millionkrav fra Skatteetaten.

Beslutningen ble onsdag lagt ut på Stortinget.no.

Kravet fra Skatteetaten er på 1,02 millioner kroner. I tillegg kommer en straffeskatt 38.815 kroner. Beløpet Stortinget må betale er redusert fra 1,35 millioner kroner, som var det opprinnelige kravet de mottok i forhåndsvarselet fra Skatteetaten i juni.

Punger ut

– Vi i Stortingets presidentskap har kommet fram til at vi ikke ønsker å klage dette inn til skatteklagenemnda. Vi mener det blir feil av oss som lovgivende makt å bringe et vedtak rettet mot Stortinget inn fra nemnda, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til VG.

Stortinget har tidligere bestridt kravet og har også brukt advokatfirmaet Grette til å gå gjennom saken.

Stortingets presidentskap har tirsdag hatt møte med de parlamentariske lederne parlamentariske lederneHver partigruppe på Stortinget har en leder, som omtales som parlamentarisk leder. for å avgjøre hvordan de skal forholde seg til et stort skattekrav fra Skatteetaten etter pendlerboligsakene. Onsdag kom avgjørelsen.

Skatteetaten har gransket årene fra 2017 til 2020, og funnet ut at det har blitt betalt feil skatt og arbeidsgiveravgift i til sammen 40 saker:

38 politikere må betale ekstra skatt.

Stortinget og Statsministerens kontor skulle betalt mer i arbeidsgiveravgift.

I de fleste sakene er det snakk om at politikere skulle ha skattet av fordelen de har ved å få fri pendlerbolig som politikere i storting og regjering.



FIKK KRAV: Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) og stortingetspresidentskap har tirsdag møttes for å diskutere skattekravet

Skatteetaten har ilagt Stortinget en tilleggsskatt fordi de har betalt for lite i arbeidsgiveravgift som følge av at flere politikeres reelle skattbare inntekt skulle vært høyere enn det Stortinget meldte inn til skattemyndighetene.

– Klare til å legge dette bak oss

Tilleggsskatt er en straffereaksjon, og kommer i tillegg til den arbeidsgiveravgiften Stortinget må etterbetale.

– Fra vår side har vi vært opptatt av å sikre åpenhet fra alle sider, og betale riktig arbeidsgiveravgift. Også ser vi at det i de juridiske miljøene er ulike tolkninger på merkostnadsbegrepet, sier Gharahkhani til VG.

– Kan man tolke deg slik at dere er uenige i kravet fra Skatteetaten, selv om dere vedtar å betale det?

– Fra presidentskapets side er vi klare til å legge dette bak oss. Men vi påpeker at de juridiske miljøene har ulik tolkning. Det er en fordel at de er klare og tydelige, og at det ikke er en mulighet for å misforstå.

– Men du er ikke villig til å si om dere fortsatt er uenige i kravet fra Skatteetaten?

– Det er et enstemmig presidentskap som sier vi er villige til å betale for dette. Hva den enkelte stortingsrepresentant vurderer å gjøre for bli opp til den enkelte, svarer Gharahkhani.

Millionutgifter på advokater

VG har tidligere omtalt at Stortinget har betalt 4,5 millioner kroner for advokathjelp fra selskapet Grette for å gå gjennom saken.

– Har det vært riktig å bruke millioner av skattebetalernes penger og advokatselskapet Grette for å utrede denne saken?

– Den jobben Grette har gjort er på flere områder. Noe av det vi har brukt dem til er å gå gjennom om alle ordninger vi har på Stortinget er i tråd med regelverket, svarer Gharahkhani til VG.

Stortingspresidenten unnskylder seg og avslutter samtalen med VG for å gå inn til Stortingets spørretime.

FORNØYD MED AVGJØRELSEN: Bjørnar Moxnes (Rødt) mener avgjørelsen til Stortingets presidentskap er riktig.

– Forhåpentligvis er dette også et endelig punktum for at Stortinget legger tid og ressurser i å slå ring rundt privilegiene til toppolitikere, som i dette tilfellet også har fått urettmessige goder, skriver Bjørnar Moxnes (Rødt) i en uttalelse til VG.

Stortingets rolle er å vedta lovene, ikke å utvikle alternative tolkninger av dem, mener han.

Det er skattekravet som går direkte til Stortinget som presidentskapet nå har tatt stilling til. Det er opp til den enkelte politiker om de vil godta eller forsøke å bestride kravene de selv har fått.

Men Stortingets beslutning – og begrunnelsen for den – kan få betydning for enkeltrepresentanters beslutning.

Har vært åpne om skattesmell

Blant politikerne som har vært åpne om at de har fått skattesmell, er SV-politikerne Torgeir Knag Fylkesnes, Freddy Øvstegård og Mona Fagerås samt kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Også tidligere Høyre-topp, nå samfunnsredaktør i E24, Torbjørn Røe Isaksen, må betale ekstraskatt.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) har sagt til VG at det viktigste fremover blir å få på plass et regelverk rundt ordningene som ikke er mulig å misforstå.

Måtte gå

Pendlerboligsaken har felt to statsråder; først gikk Kjell Ingolf Ropstad (KrF) av som både minister og partileder da Aftenposten avslørte at han ikke var reell pendler fra gutterommet i Agder, i september i fjor.

I mars gikk Hadia Tajik (Ap) av etter VGs avsløring av at hun fikk skattefri pendlerbolig basert på en kontrakt som aldri ble tatt i bruk. Hadia Tajiks sak som VG omtalte er imidlertid fra perioden før 2017, og ikke del av den kontrollen Skatteetaten nå har gjennomført. Tajiks skatt for perioden 2017 til 2020 er kontrollert og funnet i orden av Skatteetaten.