Skutt mann kjørt i taxi til Ikea på Furuset

FURUSET (VG) Politiet jakter en eller flere gjerningspersoner etter at en mann ble funnet skutt i en taxi utenfor Ikea på Furuset.

Meldingen kom til politiet klokken 12.20.

Selve skytingen har skjedd i nærheten av Furuset kirke, og den fornærmede har deretter kommet seg ned til Ikea Furuset i en taxi, ifølge operasjonsleder Gjermund Stokkli.







– Sjåføren i den taxien er helt klart et vitne i denne saken, og vi snakker med ham. Han kjørte den skadede ned til Ikea, sier operasjonsleder Stokkli til VG.

Den fornærmede, en voksen mann, betegnes som kritisk skadet og er kjørt til Ullevål sykehus, ifølge operasjonslederen.

Søker etter gjerningsperson

Politiet søker nå etter en ikke-navngitt gjerningsperson med flere ressurser.

– Vi vet det høyst sannsynlig er én gjerningsperson vi søker etter. Vi har ikke navn på vedkommende, sier Stokkli.

Politiets innsatsleder Gunhild Finne Nilsen som er på Ikea, sier de tror det er en relasjon mellom fornærmede og gjerningspersonen.

Snakker med vitner

Et stort området rundt Furuset kirke er nå sperret av. Kirken ligger tett på et boligfelt og en barnehage ligger like i nærheten. Seks politibiler er på stedet og politifolk jobber innenfor sperringene.

– Ved kirken snakker vi med flere vitner, der er det også tekniske undersøkelser og vi jobber opp mot videoovervåkningen, sier Nilsen.

Det er omkring en fem minutters kjøretur fra kirken til Ikea.

1 / 4 forrige neste fullskjerm

Flere hørte smell

– Jeg var hjemme og hørte på musikk. Pluselig hørte jeg et smell. Jeg så ut av vinduet og så en brun taxi som kjørte veldig fort. Døren på passasjersiden var åpen, sier en nabo ved kirken til VG.

Vitnet forteller at hun ikke så noen andre.

– Jeg trodde det var noen ungdommer som kjørte fort. Men da jeg så nyhetene, skjønte jeg hva som hadde skjedd, sier naboen.

Inne i kirken hører flere voksne, fremmedspråklige studenter skuddene, forteller norskærer Mariana G. Cosenza. Mens hun selv sto og jobbet med en reflektor inne i kirken, der hun har et undervisningslokale, hørte fire av hennes åtte studenter skuddene.

Hun hørte dem ikke selv fordi det var støy rundt reflektoren.

– De hørte alle fire smell. De hørte det veldig tydelig, det var ingen tvil om det, forteller læreren.

– Når jeg går mot vinduet for å se ut litt etterpå, kommer det fullt av politi, forklarer hun.

Fikk livreddende førstehjelp

VGs reporter på stedet forteller at politiet også har sperret av er stort område ved siden av hovedinngangen til Ikea. Det står en taxi innenfor sperringene.

1 / 5 forrige neste fullskjerm

Ved siden av taxien kan man se det som ser ut som blod.

Den skadede fikk livreddende førstehjelp på stedet.

– Politiet har kontroll på stedet. For vår del er sikkerheten til kundene og medarbeiderne det viktigste. Etter anbefaling av politiet holder vi åpent, det er ingen fare for kunder eller medarbeidere, sier pressekontakt Stine Odland i Ikea Norge.