Person funnet skutt på Furuset

En person er funnet skutt i en bil utenfor IKEA Furuset tirsdag, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

Saken oppdateres.

– Vi fikk flere telefoner inn til oss klokken 12.20 om en person som var funnet i en bil utenfor IKEA.







Stokkli understreker at personen ikke er skutt inne på IKEA, og at åstedet er et annet sted.

– Vi jobber med livreddende førstehjelp på stedet og patruljer er i søk etter både gjerningsperson og åsted.