Funnet skutt i bil på Furuset i Oslo

Politiet jakter en eller flere gjerningspersoner etter at en person ble funnet skutt i en bil utenfor IKEA på Furuset.

Det opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

– Vi fikk flere telefoner inn til oss klokken 12.20 om en person som var funnet i en bil utenfor IKEA.







Et vitne VG har snakket med på stedet sier at det er sperret av et område på selve hovedparkeringen til IKEA, der det står parkert en bil og flere politibiler innenfor sperringen.

Det er også to ambulanser på stedet, og et helikopter som henger i lufta over. Folk som skal inn og ut av IKEA får parkere som vanlig, men dirigeres bort fra sperringene, forteller vitnet.

Får livreddende førstehjelp

Operasjonslederen understreker at personen ikke er skutt inne på IKEA, og at åstedet er et annet sted.

– Vi jobber med livreddende førstehjelp på stedet og patruljer er i søk etter både gjerningsperson og åsted.