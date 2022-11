1 / 4 FULL RULLE: Hassan Fadow (36) jobber med dekkskift hos Dekk1 på Ensjø i Oslo. forrige neste fullskjerm FULL RULLE: Hassan Fadow (36) jobber med dekkskift hos Dekk1 på Ensjø i Oslo.

Fullt kjør på dekkhotellene: − Noen våkner ikke før det er hvitt på bakken

Det er speilglatt flere steder, og om litt over en uke skriver vi desember. Nå ringes dekkhotellene ned av desperate kunder som ennå ikke har skiftet om til vinterdekk.

Det er samme visa som i fjor, forteller daglig leder Mathias Østrem på Dekk1 i Oslo.

– Jeg har vært i telefonen hele dagen. Det ringer og ringer, både på privattelefonen og jobbtelefonen. Non-stopp, sier Østrem.

– Noen skifter ikke før snøen faller

Og det er ikke bare for å bytte dekk de ringer:

– Folk lurer på de rareste tingene. De har byttet dekk selv og hører en rar lyd, eller er usikker på om hjulene faktisk er byttet. Det har vært en ganske ineffektiv dag for min del, forteller Østrem om telefonpågangen.

Han er ikke overrasket.

– Jeg har holdt på med dette i mange år. De siste som skifter til vinterhjul, skifter aldri før det kommer snø. Om det så er i desember. Noen våkner ikke før det er hvitt på bakken. Slik er det hvert eneste år, sier han.

Østrem anslår at de har skiftet dekk på mellom 50 og 60 biler i løpet av dagen da VG snakker med ham mandag ettermiddag.

Han forteller at han selv tok en kjøretur rundt lunsjtider og så kø utenfor flere av de andre dekkhotellene ved Ensjø i Oslo.

Kaos på veiene

VG meldte tidligere mandag om kaos på veiene. Blant annet i Sør-Øst politidistrikt der de tidlig i ettermiddag hadde fått meldinger om totalt 54 trafikkhendelser. Blant annet en dødsulykke, og 16 ulykker med personskader.

TRAVEL VAKT: Reidar Windbladh hos Dekkteam i Tønsberg har hatt åtte mann i sving for å skifte dekk hos etternølere i dag.

Også Reidar Windbladh hos Dekkteam i Tønsberg har fått en travel start på uken.

– Noen folk er sent ute som alltid. Det har vært hektisk. Det har ikke kommet mye snø i Tønsberg ennå, det er litt «fjon» i lufta. Da var det flere som reagerte, forteller Windbladh til VG.

– Hvor mange sett med dekk har dere skiftet i dag da?

– Det har jeg ikke tall på. Sikkert 150, vi har vært åtte mann på jobb som har skrudd hele tiden, sier Windbladh til VG.

Oppslag i mediene om ulykker de siste døgnene har vært en vekker for mange av etternølerne, forteller han.

Windbladh opplyser at de har kalt inn kundene sine til dekkskifte siden 21. september. Men mange har droppet å møte opp til timene, og nå haster det for etternølerne å få byttet.

De har rundt 250 av 2000 kunder som ikke har skiftet til vinterdekk før i dag, han anslår dermed at de blir ferdig med dekkskiftene i løpet av uken.

– For sent ute

– Jeg vil si at folk er for sent ute dersom de ennå ikke har byttet til vinterdekk. Vi anbefaler alle å bytte om ved høstferietider. Kanskje noe senere om du har piggdekk, sier daglig leder Bjørn Hellvik i Dekk1-kjeden.

Han opplyser at flere av avdelingene til bedriften er fullbooket mandag og foretar rundt 80 til 100 dekkskift i løpet av dagen.

– Er det trygt å kjøre til dekkhotellet da?

– Det må hver enkelt sjåfør selv vurdere ut fra føret der man bor. Det er ikke å anbefale å kjøre på sommerdekk dersom det er snø på veien. Da er det tryggere å la bilen stå noen dager i håp om at det skal smelte, sier Hellvik til VG.

Etternølere til tross. Hellvik anslår at mellom 85–90 prosent av kundene deres allerede har skiftet dekk. I tillegg opplyser han om at mellom fem og åtte prosent av kundene ikke kommer til å skifte, fordi de ikke kommer til å bruke bilen i vintersesongen.

– La bilen stå

Fra 1. november er det lov å kjøre med piggdekk i sør. Samme dag endres kravet i mønsterdybden på dekkene du kjører med fra 1,6 millimeter til 3,0 millimeter. Det opplyser pressesjef Christoffer Steen i Trygg Trafikk.

IKKE TA NOEN SJANSER: Ikke legg ut på vinterføre med hverken sommerdekk eller dårlige vinterdekk, advarer Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk. La heller bilen stå.

– Dersom du er en av dem som har vært for treg med å skifte dekk, må du la bilen stå. Du må ikke finne på å kjøre på sommerdekk eller for dårlige dekk når det er glatt på veiene, så enkelt er det, sier Steen til VG.

– Kravet etter loven er at du skal være skodd for forholdene. Vi vet at det blir vinter i Norge, vi vet cirka når den kommer, og de fleste av oss skifter fra sommerdekk på høsten og er i god rute før det blir glatt, tilføyer han.