KUTT-KAMERATENE: Fylkespolitikerne Anette Solli (H) , Solveig Schytz (V) og Ida Lindtveit Røse (KrF) foreslår å kappe lønninger til de rødgrønne politikerne som vil avvikle Viken.

H, V og KrF vil kutte ti millioner til Vikens politikere

Om et år skal Viken splittes opp igjen til tre fylker. Nå foreslår de borgerlige partiene i Viken å kappe utgiftene til fire av fylkesrådene, stabsjefer og politike rådgivere. Pengene vil de bruke på skoleungdom og miljøtiltak.

– Viken skal deles opp. Dagens fylkesråd blir i praksis et et avviklingsstyre. Vi trenger ikke syv fylkesråder i avviklingsfasen og det er unødvendig med utgifter til todagers-møter i fylkestinget, med behov for overnatting og middag. Vi vil kutte utgifter både til fylkesrådet og fylkestinget, sier grupeleder for Venstre i Viken Solveig Schytz til VG.

I budsjettet for Viken fylkeskommunes foreslår Høyre, Venstre og KrF nå å kutte ti millioner kroner i bevilgningene til topp-politikere og rådgivere i Viken. Innsparingene i møteutgifter vil komme i tillegg.

Viken ble etablert i 2020, har over 1,2 millioner innbyggere og består blant annet av de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

Millionlønninger

Fylkesrådet i Viken, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har i dag sju fylkesråder med opp mot millionlønn. I tillegg har de tre politiske rådgivere, en stabssjef og assisterende stabssjef for fylkesrådet.

– Hovedregelen må være endags-møter supplert med digitale møter, sier Schytz.

De tre opposisjonspartiene leverer ikke ett felles budsjett, men blant sakene de er enige om å satse på neste år er sommerskole for elever med et dårlig grunnlag som skal over i videregående skole, en storsatsning på ren Oslofjord, miljøtiltak og kollektivtrafikk.

De tre partiene tidligere slått alarm om at regjeringen kanskje ikke vil dekke alle utgiftene til oppløsningen.

– På tide

– Det er på tide at fylkesrådet tar konsekvensen av vedtaket sitt om å avvikle Viken, og at de skal ikke utrette noe særlig annet i året som kommer. Da trenger de ikke være sju helttidsbetalte fylkesråder som jobber med fronte politikken til disse to partiene. Så vil vi heller bruke de frigjorte midlene på noe annet, sier gruppeleder Anette Solli for Høyre til VG.

– Trengs ikke fylkesrådstillingene for i arbeidet med å dele opp Viken på en forsvarlig måte?

– Det er viktig å understreke at vi allerede har ansatt tre ny prosjektledere for å opprette de tre nye fylkene. Da trengs ikke så mange fylkesrådene og vi synes det er viktigere å styrke tilbudet til innbyggerne dette siste året med Viken, slik vi foreslår, sier gruppeleder Ida Lindveit Røse (KrF).

Budsjettflertallet i fylkestinget er Ap, SP, SV, Rødt og MDG. Innstillingen fra finanskomiteen skal være klar om en uke og endelig behandling er i midten av desember.

– Vi mener dette er en riktig prioritering og håper at flere vil se poenget, sier Schytz.

Ap: Avviser forslaget

Når VG kontakter fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap), avviser hun forslaget blankt.

– At deler av opposisjonen, med Høyre i spissen ønsker å redusere et rødgrønt fylkesråd er ikke så rart, men vi er pliktige til å følge opp det politiske mandatet vi er gitt av velgerne i Viken og å forvalte den tilliten vi er gitt av flertallet i fylkestinget, skriver Jacobsen til VG.

UENIG: Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Hun understreker at det er et stor press på de ansatte for å følge opp vedtaket om oppløsning og sier forslaget vil redusere den politiske styringen av prosessen.

– Hvert fylkesting behandler et tjuetalls saker. Skal politikerne i Viken ha saker å behandle og få svar på sine spørsmål, så må noen forberede dette, svarer Jacobsen.

Først ved valget neste år velges det siste fylkestinget i Viken.

– Fra valget og til 01. januar 2024 vil fylkesrådet styres som et forretningsministerium, sier Jacobsen.