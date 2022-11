UNDER PRESS: Statsminister Jonas Gahr Støre på vei til Aps sentralstyremøte mandag.

Avviser planlagt Giske-angrep

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviser at han visste om AUF-leder Astrid Hoems angrep på Trond Giske på NRKs Debatten.

AUF-leder Astrid Hoem anklaget forrige uke Trond Giske for å «være en del av problemet».

Arbeiderpartiet møttes mandag til krisemøte i sentralstyret etter en krisemåling på 16,9 prosent.

Han ble utfordret av DNs Marie Melgård på om han visste om angrepet på forhånd.

Det avviste han. Han sier at han heller ikke tror noen andre på Statsministerens kontor (SMK) visste om Hoems angrep på forhånd.

– Nei, det tror jeg ikke, sa Støre.

Under press

Støre prøvde også å forklare hvorfor det går så dårlig på meningsmålingene for Arbeiderpartiet.

– De tallene lyver ikke. Jeg ser det, sier Støre.

– Kan du noen gang tenke at det har med deg å gjøre?

– Ja, det kan være, sier han.

Han sier at han ikke hadde vært ærlig, hvis han ikke hadde vurdert om Aps dårlige målinger har med ham å gjøre.

Han understreker samtidig at regjeringen har håndtert krise etter krise - og at de ble valgt med store forventninger, et tiår hvor alt ble bedre og stort handlingsrom i hvert budsjett.

