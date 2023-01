KØ PÅ KONGSBERG: Sps lokalpolitikere sto i kø for å ta ordet, de fleste mot manglende håndtering av strømpriskrisen. Ordstyrer Per Olaf Lundteigen (til høyre) lot partikameratene få snakke rett fra levra. Fremst i køen:Hemsedal-ordfører Pål Brørby. Bakerst: Modum-ordfører Sunny Aamodt.

En strøm av kritikk fra egne rekker mot Sp-toppene

KONGSBERG (VG) Frustrerte Sp-folk sto i kø for å kritisere egen partiledelses manglende handlekraft mot strømpris-krisen. Tidligere partisekretær Steinar Ness peker på strømprisen som hovedårsak til at Sp berører sperregrensen.

Senterpartiet: 4,5 prosent.

Det viser den siste målingen fra Norfakta for avisen Nationen. Ikke siden 2015 har Senterpartiet blitt målt så lavt på avisens målinger.

Bakteppet for Senterpartiets vinterkonferanse på Kongsberg kunne vært lysere.

Nestleder og utviklingsstatsråd Anne Beathe Tvinnereim var sendt til gruve- og våpenbyen for å forsvare parti og regjering.

Både hun og møteleder Per Olaf Lundteigen ville ha ærlige tilbakemeldinger fra grasrota. Og det fikk de.

Sistnevnte hadde fyrt opp debatten ved selv å kritisere egen regjering i VG tidligere lørdag.

EKS. SP-TOPP: Steinar Ness har vært både generalsekretær i Senterpartiet og statssekretær i en tidligere regjering.

Tidligere generalsekretær i partiet, Steinar Ness hadde tatt turen helt fra Viksdalen i Sunnfjord på Vestlandet.

Han uttaler seg ikke så ofte til media. Nå mener han tiden er inne for å synge ut om det han og mange mener er mangel på handlekraft i Ap/Sp-regjeringen.

– Jeg deler den utålmodigheten som er på denne konferansen, og som jeg også møter ellers i partiet. Vi er kommet i en situasjon der strømprisen i Norge er knyttet opp mot gassprisen i Europa, sier Ness til VG.

Etterlyser styring av prisen

Han mener dette er et fullstendig feilslått prisregime på et norsk felleseie som er billig å produsere.

– Når samtlige partier sier vi skal ha full nasjonal styring og kontroll over kraften, så må det også innebære at vi gjennom beslutninger i Norge kan styre kraftprisen. Da snakker vi om tiltak som kan virke allerede i februar, mars og april i år. Vi må ha handling, forlanger Ness.

Info Ness sin strømpris-løsning Sikring av forsyningstrygghet gjennom krav til magasinfylling.

Prisen på norsk kraft til forbrukere og industri i Norge skal speile produksjonskostnadene, være mer stabil og ikke være styrt av markedsprisen på gass.

Videreføre en fornuftig kraftutveksling med våre naboland bygget på de prinsipp vi har hatt i flere tiår.

Fortsatt eksport av overskuddskraft. Vis mer

Selv om det er krig i Ukraina, så er det ikke Putin som har bestemt at strømprisen i Norge skal knyttes opp mot gassprisen i Europa, minner Ness om.

– Det er heller ikke Putin som har bestemt at vi skal ha fem prisområder for strøm i Norge, sier Ness.

FRUSTRERT: Knut Klev er gruppeleder for Sp i Flesberg kommunestyre - og en garvet Sp-politiker på lokalplanet.

Sp-veteran Knut Klev er gruppeleder i kommunestyret i Flesberg i Numedal. Nå kjenner han ikke igjen partiet sitt.

Fredag ble han oppringt av et gallupinstitutt som spurte om hvilket parti han hadde stemt på dersom det var valg den dagen.

– Jeg tenkte meg grundig om, og svarte «vet ikke».

– Elefanten i rommet er strømpriskrisen. Hva var årsaken til at elefanten slapp inn i rommet? Det var den katastrofale beslutningen om å knytte oss til det europeiske strømmarkedet. Hele poenget med å knytte oss til - var lik strømpris over hele landet. Det ble jo ikke slik. Vi får ikke det til med mindre vi reforhandler avtalen, sa Klev.

FRA HEMSEDAL: Pål Brørby (Sp) er ordfører i jordbruks- og turistkommunen Hemsedal.

Sp-ordfører i Hemsedal, Pål Brørby, krevde også handlekraft fra partiets folk i regjeringen.

– Vi kan ikke sitte og avvente situasjoner. Vi må vise handlekraft i stedet for å sitte på gjerdet. Det er for lite og for sent altfor ofte, kritiserte Brørby.

– Som Titanic

Svein Olav Tovsrud fra Sigdal Sp hentet sin sammenligning fra det maritime:

– Denne regjeringen er som Titanic. Vi går ubønnhørlig mot vår ublide skjebne. Skipperen skjønner det ikke. Førstestyrmannen tør ikke opponere. Derfor må vi protestere veldig tydelig slik som Per Olaf (Lundteigen) og Magnus (Wennesrud) gjør i VG i dag, sa Tovsrud.

Han var en av flere som mente strømprisen var selve elefanten i rommet. Tovsrud medisin for å styre unna isfjellet var å si opp EØS-avtalen.

– Det krever mot. Da må vi våge, både toppolitikerne og grasrota, formante han.

MYA BRA: Regjeringen og Sp har fått til mye bra, men det er kommet helt i skyggen av strømpris-fokuset, mener Modum-ordfører Sunny Aamodt.

Modum-ordfører Sunny Grøndal Aamodt mener det er på høy tid at kriseløsninger som strømstøtten må overtas av mer varige ordninger for en langt lavere strømpris. Andre snakket om strømstøtte som en kortvarig almisseløsning.

– Vi har lang historie på at grønn, billig strøm er noe vi er avhengig av, sier Aamodt. Hun mener at dagens strømpris ikke holder i det lange løp.

– Hva er årsaken til at Sp berører sperregrensen på målingene?

– Jeg tror folk i Sp er frustrerte nå. Det som har skjedd det siste året griper veldig inn i folks hverdag. Folk flest ønsker at det var annerledes. Nå er det strømprisen som fører til at mange gir regjeringen strykkarakter på målingene. Sp og regjeringen har gjort mye bra, men det har kommet i skyggen, svarer Modum-ordføreren.

ORDSTYRER: Sp-representant på Stortinget gjennom 30 år (!) Per Olaf Lundteigen lot folk få snakke fritt på vinterkonferansen i partiet på Kongsberg. Han hadde også invitert Ap-veteran Martin Kolberg dit, men Kolberg måtte melde forfall.

Flere på Sp-konferansen, inkludert Sp-veteran Steinar Ness, har i likhet med Per Olaf Lundteigen lagt merke til at regjeringen har nedsatt både en kommisjon og et utvalg som skal utrede tiltak mot strømpriskrisen.

– Er det ikke viktig at regjeringen ser grundig på dette før det tas en beslutning?

– Jeg synes det er tafatt når regjeringen etter å ha styrt landet i 15 måneder der strømprisen er en av de desidert største sakene - finner ut at de skal ha utvalg som skal se på dette.

– Dette kan gjøres mye raskere og mer effektivt enn gjennom offentlige utredninger. Jeg sier ikke at det finnes en rask og enkel løsning. Men det betyr jo ikke at en sak ikke kan løses, svarer Ness.

– Den store tapssaken

– Hvis du bruker over et år på en sak, så somler du, legger han til, selv med bakgrunn som statssekretær i en tidligere regjering der Sp var med.

– Vi skal ha styring på prisen på det vi eier i fellesskap i vårt eget land. Jeg nekter å tro at det er umulig å få til. Men det kreves politisk mot og vilje fra regjeringen å få dette til, understreker sunnfjordingen.

– I hvor stor grad spiller strømprisen inn på at regjeringspartiet Sp ligger på fire-tallet på dagens partimåling?

– Strømprisen har vært den store tapssaken for Sp fra vi kom inn i regjering. Det vil den fortsette å være inntil vi får gjort noe med denne bindingen mellom pris på gass og norsk vannkraft, som er billig å produsere. Den saken står også i veien for de seirene vi har vunnet i regjeringen, svarer Ness.

– Sp kommer ikke til å komme opp mot de nivå vi hadde under valgene vi hadde i 2019 og 2021 om vi ikke får på plass et annet prisregime for kraft. Vi må ut av denne situasjonen, avslutter han.

REGJERINGEN: Sp-nestleder og statsråd Anne Beathe Tvinnereim representerte både Sps partiledelse og regjeringen på Kongsberg-konferansen.

Sp-nestleder og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, oppsummerte kritikken, og sa det er viktig at deltakerne på konferansen fikk «blåst ut og var dønn ærlige.»

– Dønn ærlige var vi også på regjeringens strategikonferanse nylig. Der hører vi uroen der ute. Vi er på det samme laget. Utålmodighet er veldig bra. Samtidig må dere anerkjenne at vi har et begrenset handlingsrom, sa Tvinnereim som minnet om at Sp sitter i en mindretallsregjering.

Om kritikken mot strømprisene, sa hun:

– Hvis det var enkle og raske løsninger på eksportregimet på strøm, hadde vi levert på det for lenge siden. Vi har inngått kompromiss om EØS-avtalen i Hurdalerklæringen. Men det er et handlingsrom der. Vi jobber for å identifisere det handlingsrommet, sa Sp-nestlederen.

Hun sa også at hun forsto konferansens tilbakemeldinger om at strømstøtten fremstår som en midlertidig almisse.

– Det er ikke sånn vi skal ha det på sikt. Det jobbes på spreng i regjeringen med dette, det handler om større kontroll over markedskreftene og strukturelle grep, røpet Tvennereim uten å bli mer konkret.

Hun sa hun forsto de som møter skuffede Sp-velgere ansikt til ansikt i hverdagen.

– Det er krevende nå inn mot et lokalvalg for dere i førstelinja. Jeg skjønner at dere synes det er beintøft, sa Anne Beathe Tvinnereim.