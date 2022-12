GULLI: Flere biler er involvert i en ulykke på E18 ved Gulli like ved Tønsberg. Veien er stengt og det er mye kø på stedet.

E18 stengt etter trafikkulykke - trolig 10 biler involvert

Tirsdag ettermiddag har det vært flere trafikkulykker på Østlandet som skaper trøbbel i trafikken. E18 ved Gulli er stengt.

Det er trolig ti kjøretøy som er involvert i ulykken. Politiet melder at veien er stengt i sørgående retning og at skadeomfanget til de involverte er ukjent.

– Alle personer involverte er våken og bevisst. Det er det vi vet, vi har ikke kommet frem, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold til VG klokken 14.30.

Samtlige nødetater har rykket ut.

Ikke lenge etter melder Vegtrafikksentralen Øst om en kjedekollisjon på E6 ved Hauerseterkrysset i Ullensaker, retning Oslo.

E6 er stengt mellom av- og påkjøringsvei.

– All trafikk retning Oslo tas over rampene, skriver de på Twitter.

Aktiver kart

Flere biler fast på glattis

Det er også trøbbel på E6 i Oslo.

Flere biler står fast på glattisen, og politiet har stengt avkjøringen mot Mortensrud i Oslo frem til det er strødd på veien.

Trafikkoperatør Hilde Bjørnstad sier at det ikke er like glatt på veiene som mandag, men at det stedvis kan være veldig glatt.

Hun oppfordrer folk til å følge med og å kjøre etter forholdene.

Trafikkulykke ved Lier

Rundt 20 minutter før ulykken ved Gulli meldte politiet om en ulykke på E18 ved Lier.

– Det er tre kjøretøy involvert. Bilberger har kommet på stedet nå. De involverte blir tilsett av helsepersonell, det er ikke meldt om alvorlig personskade, sa Hammervold til VG rundt klokken 14.

Han sa det innledningsvis ble meldt om seks personer involvert, men antall er uklart.

Veien var delvis stengt i nordgående retning etter ulykken, men klokken 14.39 melder politiet at veien er åpnet igjen.

– Trafikken går som normalt.