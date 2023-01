SKILLER SEG UT: Norge er for tiden en blå og kald øy i et ellers rødt og varmt Europa.

Slik rammes Norge: − Vi får mer urolig vær

Mens store deler av Norge står midt i et snøkaos, opplever Europa rekordvarme. Klimaendringene øker kontrastene, ifølge Meteorologisk institutt.

– Varmere og våtere.

Det er det korte svaret da VG ber Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt, oppsummere væråret 2022.

Og nettopp høyere temperaturer med risiko for tørke, og voldsom nedbør, er det vi kan ha i vente dette året også.

– Det kan være store variasjoner fra år til år. Men hvis vi ser over tid, er dette tendensene vi er på vei inn i.

Akkurat nå er det bare to steder på Europakartet hvor det er blått: Norge og Island.

Snøkaos har satt store deler av Sør- og Østlandet ut av spill, og farevarslene fortsetter de neste dagene.

NEDSNØDD: En traktor måker frem biler og vei på Oppsal i Oslo torsdag morgen.

Men ellers på kontinentet er det helt andre bilder.

Julen har vært rekordvarm i store deler i Europa.

– Det føyer seg inn i det store mønsteret vi ser: Det blir varmere, og det settes hyppigere rekorder, sier Hygen.

I Spania feiret folk det nye året med et nyttårsbad i havet i Barcelona:

I Polen har det varme været gitt en svært tidlig vår.

På Jasne Blonia-plassen i Szczecin har kirsebærtrærne allerede blomstret:

For skisporten går det i motbakke.

Varmerekordene har tvunget flere skisteder i Alpene og Pyreneene til å stenge.

Snøkanonene i Peyragudes skisenter i sørvestlige Frankrike jobber på spreng for å dekke den bare bakken med et etterlengtet lag kunstsnø:

– Nå diskuterer de om kunstsnølaget og den lille tre kilometers stripen mellom grønne enger er nok til å gå et skirenn. Før var det om natursnølaget holdt, kommenterer Hygen ved Meteorologisk institutt.

Han tror temperaturøkningen vi nå ser i vinter-Europa skyldes menneskeskapte klimaendringer, og ikke bare naturlige værvariasjoner.

UTE I SNØFØYKEN: Hans Olav Hygen er klimaforsker ved Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo.

Forskjellene øker

Torsdag la Meteorologisk institutt frem en oppsummering av været i 2022, og kom med noen prognoser på været som kommer i fremtiden.

– 2022 har vært mildere enn normalt og våtere enn normalt. Vi ser mer kraftig nedbør og flom, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

VARSLER VÆRET: Terje Alsvik Walløe har vært statsmeteorolog i over 20 år. Han registrerer at det blir mer ekstrem nedbør og varmere i Norge.

Klimakonsekvensene tvinger seg inn som en stadig større del av jobben for meteorologene – for vær og klima henger tett sammen.

– Vi får mer urolig vær på grunn av klimaendringer, slår klimaforsker Hygen fast.

Kollega og klimaforsker Karianne Ødemark mener at hyppigere styrtregn i Norge er et slikt tegn.

– Det er en rekke hendelser, og noe av det er naturlig variasjon. Men ikke summen av det.

KLIMAFORSKER: Karianne Ødemark ved Meteorologisk institutt.

2022 var:

Det niende varmeste året på 120 år

Det 17. ende våteste året – med fem prosent mer nedbør enn normalt

Året da Svalbard fikk sin varmeste sommer – 7,4 grader i snitt i sommermånedene, som er mye til å være 78 grader nord

Året da tørke rammet Sør-Norge, som førte tomme vannmagasinene og dyr strøm. 2022 var det tørreste året på 30 år.

Samtidig hadde Midt-Norge kraftig nedbør, og måtte åpne demningene for å slippe ut vann.

– Kontrastene mellom Sør-, Nord- og Midt-Norge øker, og det vil se mer av i fremtiden, sier klimaforsker Hygen.

Se bildene av de største værhendelsene i fjor:

1 / 3 FLOM: Voss ble rammet av flom i november. Resepsjonist Veronica Skeie på Park Hotell i Vossevangen sto med vann over anklene inne i resepsjonen. EKSTREMVÆRET GYDA: Året 2022 startet med rødt farevarsel og ekstremværet Gyda, med kraftig nedbør i Trøndelag og Møre og Romsdal. E39 ved Vinjeøra i Trøndelag måtte stenge etter disse ødeleggelsene. TØRKE: Vannmagasinene i Blåsjø i Suldal hadde i august en fyllingsgrad som var 42 prosent lavere enn normalen for denne årstiden. forrige neste fullskjerm FLOM: Voss ble rammet av flom i november. Resepsjonist Veronica Skeie på Park Hotell i Vossevangen sto med vann over anklene inne i resepsjonen.

Noe skjedde på 1980-tallet

– Går klimaendringene det raskere enn du trodde?

– Nei, dette går akkurat som vi har varslet lenge, svarer Hygen.

– Men endrer klimaet seg raskere nå enn for 30 år siden?

– Når jeg ser på grafene for Norge, er det rundt 1980-tallet at vi begynner å se at det kommer en klar tendens. Her er det knekkpunkt, sier Hygen.

– Hva skjedde i 1980?

– Da hadde akkumuleringen av drivhusgasser i atmosfæren blitt såpass sterk at det satte i gang de prosessene vi nå ser. Dette tok over for de naturlige værvariasjonen, forklarer han.

Kommer med advarsel til nordmenn

– Hva bør nordmenn flest være forberedt på?

– Tenk på vann. Tenk på hvordan vi skal håndtere vann. For det kommer til å komme mye vann. Det vil være steder i Norge i 2023 som får problemer med vann i kjellere, oversvømmelser på veier og elver som går over sine bredder, sier klimaforsker Hygen.

– Hvor og når det vet jeg ikke, det er noe av spenningen. Men at det skjer, det vet jeg.

Se videoene av flommene som har herjet i Norge: