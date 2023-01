DYRT MED LÅN: Med en rente som biter, er det flere som nå spør om avdragsfrihet.

Nå kommer regningsbonanzaen: − Ikke kast i søpla!

Julemoroa er over og den harde virkeligheten siger inn. Det merker inkassobyråer og Norges største bank.

Sparekontoer tømmes for å holde samme forbruk oppe.

– Vi ser noe økt mislighold og en økning av kunder som søker avdragsfrihet som følge av økte utgifter, både renter og generell prisstigning, sier konserndirektør Ingjerd Spiten for personmarked i DNB.

Avdragsfrihet betyr at man ikke betaler avdrag på lånet i en periode, kun renter og omkostninger. Nedbetalingen av lånet blir derfor forskjøvet og den totale kostnaden på lånet øker​.

DNB: konserndirektør Ingjerd Spiten for personmarked.

Det er likevel ikke en markant økning.

De fleste som ber om avdragsfrihet har en presset økonomi, men det er også folk som ber om det i kortere perioder for å realisere drømmer – for eksempel å kjøpe hytte eller oppussing. Andre dropper avdragsfrihet etter å ha snakket med banken, og velger heller lenger nedbetalingstid.

– Utfordringen vi ser er at mange har det samme forbruket som man hadde da prisene og utgiftene var lavere. Nå er det dyrere mat, strøm og høyere rente. Det tærer både på sparepenger og kreditt. Vi må alle ta inn over oss den nye hverdagen.

Nordea er blant bankene som tidligere har meldt om at flere kunder ber om avdragsfrihet.

VG har tidligere skrevet om Lånekassen, som ser rekordmange utsettelser av betalingene.

– Vann over hodet

DYRT OG KALDT: Det er spesielt strømregningene som går til inkassobyråene for tiden.

Andre som merker økt pågang, er inkassoselskapene. Nå kommer også regningene på kreditten eller regningene du la til side i desember, forteller Geir Grindland i InkassoPartner:

– At mange har brukt opp buffer, ser vi nå. Det er en fare for at folk har tatt seg vann over hodet. Mange folk tror at regningene forsvinner hvis de gjemmes bort i en skuff eller kastes i søpla. I mellomtiden vokser gjelden og du vil kunne risikere å få betalingsanmerkninger.

Antall krav har økt veldig de siste par månedene, sier Grindland.

INKASSOSJEF: Geir Grindlands inntrykk er at folk ikke har bremset forbruket nok.

Det er mange forskjellige typer som sliter med inkassoregninger, forklarer han. Både enslige og småbarnsfamilier i full jobb som egentlig burde klart seg, og de som ikke har jobb.

Det viktigste du kan gjøre å ta kontakt med kreditorene eller den du skylder penger.

– Mange stikker hodet i sanden, får et brev fra oss og gjør ikke noe. Det er veldig mange som overser brevene fra oss. Men ikke kast i søpla! Om det er 50 kroner i måneden du kan betale, er det bedre.

Kredittspiral

– 50 kr, sier dere ja til det?

– Ja det gjør vi, det er bedre enn ingenting. Det er betalingsviljen vi er interessert i.

Han forteller at det er flere som tar opp kredittkortgjeld eller forbrukslån for å betale inkassoregningene.

Det er en særs dårlig idé.

– Hvis du låner 50.000, har det på tre år doblet seg. Det er den spiralen vi ser nå.

– Må ikke la oss lure

1,1 millioner nordmenn har forbrukslån.

Gjeldsregisteret ser en nedgang i total gjeld, men trenden er likevel ikke godt nytt:

– Heldigvis har de fleste hatt reserver igjen på desember-lønnen til å betale kredittkortfakturaen før forfall, så vi har fått en nedgang i samlet forbruksgjeld. Dette indikerer en positiv utvikling, men vi må ikke la oss lure, skriver daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret AS i en pressemelding.

Pessimismen dreier seg om en økning i rentebærende gjeld, som hovedsakelig består av forbrukslån og forfalt «kredittkortgjeld».

Det er gruppen mellom 40–60 som sitter med den største andelen, forteller Årrestad til VG.

– Gjeldsregisterets formål er å forebygge gjeldsproblemer, så når den rentebærende gjelden vokser, er det bekymringsfullt. Spesielt hvis de bruker forbruksgjeld for å finansiere løpende kostnader.

Siste utvei: Betalingsanmerkning

Inkasso-sjef Grindland sier de i verste fall sender namsmannen – som etter hvert blir til betalingsanmerkninger.

– Da har vi prøvd å ringe og sendt meldinger. I mange tilfeller går det sikkert halvt år før vi tar vurdering på å sende saken til namsmannen. Det er det siste vi ønsker å gjøre.

90 prosent av sakene blir løst, og 10 prosent som går til namsmannen. Og det siste vil du ikke skal skje. En betalingsanmerkning kan gjøre at du faller ut av samfunnet fordi du ikke får boliglån, leieavtale, mobilabonnement eller forsikring.

– Det er veldig brutalt.

250.000 nordmenn har dette i dag – et tall som har ligget jevnt de siste årene.

– Tjener ikke dere på mislighold?

– Vi tjener på at det går til inkasso, men ikke til namsmannen.