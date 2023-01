Viggo Kristiansen får 10 millioner kroner i forskudd på erstatningen

Viggo Kristiansen får en forskuddsbetaling på 10 millioner kroner i påvente av oppreisning fra staten etter at han ble frikjent i Baneheia-saken.

Det sier Kristiansens forsvarer Bjørn André Gulstad til TV 2.

Like før jul ba Kristiansens advokater om at behandlingen av en forskuddsbetaling på den framtidige erstatningen ble stilt i bero til over nyttår.

Grunnen til dette ønsket er ikke kjent, men Sivilrettsforvaltningen utsatte etter dette prosessen.

Viggo Kristiansen vil trolig bli tilkjent flere titalls millioner kroner i erstatning, etter å ha sittet urettmessig fengslet i over 20 år fra han var 21 år gammel. Han ble pågrepet i september 2000 og løslatt 1. juni 2021.

Før jul meldte TV 2 at Kristiansen har bedt om å få utbetalt ti millioner kroner i forskudd, slik at han blant annet får muligheten til å få kjøpt seg egen bolig.