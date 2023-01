Kran veltet over kjøpesenter

En kran som skal ha vært over 60 meter høy har veltet over et kjøpesenter i Melhus. Det totale skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Klokken 09.20 melder politiet i Trøndelag at en kran har veltet i Melhus sentrum.

– Det er en kran i forbindelse med byggeaktivitet. Det er antagelig vind som har tatt denne. Det er en kran som har veltet over et kjøpesenter som heter Melhustorget, sier operasjonsleder Ebbe Kimo til VG.

Operasjonsleder Ole Petter Hollingen forteller til VG klokken 09.45 at de «ikke har full oversikt».

– Kjøpesenteret er i ferd med, om ikke ferdig, å evakuere. Vi har ikke full oversikt over antallet som var på senteret, men noe folk var det. Jeg har skjønt at det var den høyeste kranen som gikk – den er hvert fall over 60 meter, sier Hollingen.

Han forteller at det blåser kraftig i hele Trøndelag.

– – Det er naturlig å se på hva man kan gjøre for å sikre så flere ikke faller, sier Hollingen, og legger til at det er flere kraner på stedet.

Politiet skriver på Twitter at det meldes om en del skader på kjøpesenteret, hovedsakelig i andre etasje.

– Det jobbes nå med å få oversikt om noen er savnet/skadet, skriver politiet.

– Innvendig tak raste ned inne på Melhustorget, skriver en tipser til Trønderbladet.

Ifølge Trønderbladet er entreprenøren Hent i gang med å bygge nye Melhustorget der det kommer leiligheter og næringsvirksomhet.

– Det har skjedd noe, og jeg må ut og sjekke. Jeg har akkurat fått melding, sier prosjektleder John Olaf Solstad til avisen.

Det er ikke meldt om personskader, sier operasjonsleder Hollingen, og det totale skadeomfanget er også ukjent.

Operasjonsleder Kimo forteller at det er ukjent om det er snakk om en kran som noen kan ha befunnet seg i da hendelsen skjedde, eller om denne styres fra bakken.

