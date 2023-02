FÅR TILSYN: Blindern videregående skole i Oslo.

Oppretter tilsyn mot Oslo-skole etter russebråk

Statsforvalteren varsler tilsyn mot Blindern videregående skole etter trøbbel med russegrupper.

I november skrev VG at flere videregående skoler i Oslo opplever at elever ikke tør å gå i kantinen, fordi russegrupper okkuperer bord og utestenger andre. Blant disse var Blindern videregående skole.

– Vi opplever at elever ikke tør å gå i kantinen. De sier til oss at de føler seg utrygge. Vi har helt klart inntrykk av at det er blitt verre denne høsten, sa rektor Hege Haugland til VG da.

I høst satte de inn tiltak for å bedre situasjonen for elevene.

Nå har Statsforvalteren i Oslo og Viken opprettet tilsynssak mot skolen for å undersøke skolemiljøet og varslingsrutiner.

Skal undersøke rutinene

I et brev til elevene ved skolen skriver de:

«I opplæringsloven er det mange regler som forteller hvordan du og de andre elevene skal ha det på skolen. En av reglene er at alle elevene skal ha det trygt og godt. Alle som jobber på skolen skal kjenne til reglene, og følge dem. Det er kommunen som er ansvarlig for at skolen følger reglene og skal passe på det.»

Videre skriver de at tilsynet blant annet skal se på hvordan de som jobber på skolen varsler, undersøker og setter inn tiltak hvis de har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og hvordan skoleansatte og kommunen varsler, undersøker og setter inn tiltak dersom en som jobber på skolen krenker en eller flere elever.

«Alle barn har rett på å være trygge på skolen, og det er viktig at kommunen arbeider for at alle elevene får en trygg og god skolehverdag.»

Til VG sier seksjonssjef for barnehage- og skolemiljø Kjersti Botnan Larsen at de etter en totalvurdering, basert på informasjon fra Elevundersøkelsen og annen informasjon de har om situasjonen, ønsker å føre tilsyn med Blindern VGS denne gangen.

– Vi skal se på hvordan de oppfyller regelverket for skolemiljø. Her skal vi se på om deres rutiner og praksis oppfyller kravene i skolens aktivitetsplikt. Vi kontrollerer kravene til varsling, undersøkelser og å sette inn tiltak.

– Så tilsynet kommer ikke som følge av et varsel om skolen?

– Nei, det er en totalvurdering.

– Har det sammenheng med det som er skrevet om russekulturen på skolen?

– Det vi har sett i mediene er jo også en del av totalvurderingen, men det er ikke det alene som gjør at vi går til Blindern VGS. Vi gjør en bredere risikovurdering.

Larsen sier at det er vanlig at statsforvalteren fører tilsyn med noen kommuner og skoler hvert år, og ikke bare behandler enkeltsaker. Totalt skal de føre 15 tilsyn med skolemiljø i 2023.

– Vi fører tilsyn for å se på rutinene og systemene, og dette er en viktig del av det forebyggende arbeidet med skolemiljø.

– Godt skolemiljø viktig

Rektor Haugland sier til VG at det er vanlig at statsforvalteren gjør slike tilsyn ved skoler.

– Det er jo et tilsyn for å sjekke at vi følger opp aktivitetsplikten på en god måte, altså at vi varsler og undersøker saker der vi er bekymret for elever, og der elevene opplever et utrygt skolemiljø.

Haugland peker på at det har vært mye oppmerksomhet rundt sterke grupperinger blant elever i skolene.

– Det er viktig at alle elevene har et sterkt og godt skolemiljø, og det er dette statsforvalteren vil se at vi har gode rutiner for.

– Kan saker om problemer med russen ha ført til dette tilsynet?

– Ja, den kan godt ha bidratt til det.

Oda Mølmann-Sand sitter i russestyret på Blindern VGS.

– Det er bra at de kommer på tilsyn for å sjekke at reglene på skolen er som de skal og at de blir fulgt, sier hun til VG.