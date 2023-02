PINNEVED: Lageret og alt innholdet ligger delvis knust i havet.

Stort butikklager blåst på sjøen

Stormen i Nord-Norge kastet et lagerbygg på 150 kvadratmeter ut på havet: – Jeg er i sjokk, sier eieren.

Klokken 17.31 fikk 110-sentralen i Troms melding om et lagerbygg som hadde gått på havet i Ersfjordbotn, et tettsted i Tromsø kommune.

Lageret er en del av et tidligere fiskebruk og er på 150 kvadratmeter. I dag brukes deler av bebyggelsen til en kafé og butikk kalt Bryggejentene.

– Det er litt vanskelig å sette ord på det, jeg er litt i sjokk, sier eier av butikken, Trude Lorentzen (43), til VG.

Klokken 15.00 gikk hun selv inn på lageret for å hente varer til butikkhyllene. Klokken 17:00 forsvant lageret ut på havet.

Heldigvis hadde hun selv gått hjem for dagen.

– Vi hadde åpent i butikken i dag, og flere gjester innom. I

all hovedsak bør vi være takknemlig for at ingen er skadet. Det har vært opp mot 40 m/s i bygda i dag. Skikkelig orkan i kastene, sier Lorentzen.

FØR UVÆRET: Til tross for at lageret nylig ble pusset opp med nye vegger og nytt tak, ble det likevel tatt av vinden.

Broren til Trude Lorentzen, Ingvard Lorentzen, beskriver det hele som hell i uhell.

– Det er utrolig bra det ikke var folk til stedet da vinden rett og slett løftet hele bygget og kastene det på havet. Som regel er det arbeidsfolk rundt i området, men disse hadde gått for dagen. Flere turister har stått og tatt bilder av uværet i disse områdene også, sier han.

Mye å gjøre

Vaktkommandør i 110-sentral i Troms, Rune Anfinsen, sier til VG at de har sperret området på grunn av de løse gjenstandene.

– Nå håper vi at det som har flydd ut på havet, blir liggende der, slik at det ikke er i veien for sjøfart i området. Vi håper også at det blir liggende slik at det blir enklere å rydde opp senere når det er trygt å gjøre dette, sier Anfinsen.

Anfinen forteller at brannvesenet i området hatt et travelt døgn.

BRYGGEJENTENE: Trude Lorentzen (43) er dagligleder i den populære kafèen Bryggejentene. Det var deres lager som endte på sjøen onsdag kveld.

– Siden morgenen i dag har vi hatt rundt 40 værrelaterte hendelser i fylket med både tak som letter og vann i kjellere. Enkelte kommuner har måtte oppbemanne det siste døgnet, opplyser han.

Anfinsen forteller at brannmanskapet først var på vei til et fjøs i Bentsjorda hvor halve taket var tatt av vinden, før de snudde og dro av gårde til lageret til Bryggejentene.

– Vi måtte omprioriterte, og da kjørte vi til lagerbygget der det var mest folk. Det var der det var farligst for omgivelsene, forteller Anfinsen.

Nå forventer han noen travle timer utover kvelden:

– Vi forventer å få relativt mye å gjøre frem til rundt midnatt. Vi blir ikke overrasket om det går flere tak, sier han.

Varslet kraftig vind og regn

Uværet med mye regn og vind med styrke i opp til 30–40 meter/sekundet i kastene var varslet både lokalt i Lofoten, Vesterålen og Ytre Troms.

Klokken halv seks i dag tidlig opplyste veitrafikksentralen til Våganavisa at det blåste med 39,6 meter i sekundet på Rafsundbrua i Vesterålen.

Meteorologene har observert sterk storm ved Svolvær lufthavn og vindkast på 41,2 m/sekundet. Ved både Hekkingen fyr og Bø i Vesterålen har det vært liten storm, og vindkast på henholdsvis 36,2 og 32,5 meter i sekundet.

Både Norwegian og Widerøe har slitt med uværet. I Finnmark måtte et fly snu tilbake til Tromsø, og to ble kansellert.

I Bentsjorda i Tromsø kommune ble det onsdag kveld meldt om et fjøs der halve taket ble tatt av vinden og blåst ned mot nærmeste vei.

I Troms har også Sandnessundbrua vært stengt på grunn av vinden. 17.15 var den åpnet igjen, men det varsles at den kan bli stengt på kort varsel, skriver iTromsø.

Roligere i morgen

Vakthavende meteorolog Petter Ekrem forteller til VG at været er meldt roligere fra og med midnatt.

– Vindstyrken er på sitt sterkeste nå, og vil vare ut kvelden. Fra og med midnatt vil styrken på kastene synke. I morgen vil det bli betraktelig roligere med vind de stedene som har vært mest utsatt i dag, opplyser Ekrem.

Han sier at endringen som kommer i morgen vil fortsette utover uken.

– Det vil komme kaldere temperaturer, og kanskje litt vind igjen på fredag, og mer vind igjen på søndag. Det er litt sånn det har vært de siste ukene i Nord-Norge, skikkelig «jojo-vær», sier han.